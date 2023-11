​​HOK-Elanto ja Kesko avaavat asiakkailleen Vantaan suurimman sähköautojen suurteholatausaseman Jumboon​

Prisman, Citymarketin ja Jumbon muiden palveluiden asiakkaat voivat marraskuun 8. päivästä alkaen ladata autonsa aiempaa tehokkaammin esimerkiksi kauppareissunsa aikana, kun HOK-Elanto ja Kesko avaavat latauspisteensä kauppakeskuksen P2-pysäköintitasolle.

- Olen iloinen, että voimme tarjota Jumbossa asioiville asiakkaillemme lisää tehokkaita latausasemia, Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro sanoo.

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa nopeaan tahtiin ja sähköisen liikenteen osavuosikatsauksen* mukaan noin puolet koko Suomen ladattavista autoista sijaitseekin Uudenmaan alueella. Kehä III on yksi Suomen vilkkaimmista väylistä ja Tuusulanväylä merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä toiseksi liikennöidyin sisääntuloväylä Helsinkiin. Kauppakeskus Jumbo sijaitsee näiden kahden tien risteyksessä, joten sinne avautuville ABC-latauksen ja K-latauksen suureteholatauspisteille on runsaasti kysyntää.

- HOK-Elannon ABC-latausverkostoa kasvatetaan voimakkaasti suunnitelmien mukaan, ja nyt avattava kauppakeskus Jumbon suurteholatausasema parantaa sähköautolevien asiakasomistajien palvelutarjontaa erinomaisella sijainnilla, sanoo HOK-Elannon ABC-asemista vastaava ketjujohtaja Hannu Houni.

- Hanke on K-Lataukselle erittäin tärkeä, sillä panostamme nyt vahvasti etenkin suurlatausverkoston kasvattamiseen isoissa kaupungeissa. Asiakkaamme haluavat ladata autonsa aiempaa nopeammin ja helpommin juuri kauppareissujen yhteydessä, Keskon K-Latauksesta vastaava Iiro Määttänen sanoo.

Jumbosta on jo aiemmin löytynyt sähköautojen peruslatauspisteitä, joita marraskuussa käyttöön otettavat uudet suurteholatauspisteet täydentävät. Uusia suurteholatauspisteitä on yhteensä 24 kappaletta ABC-latauksen ja K-Latauksen latausasemilla. Latausasemien yhteenlaskettu kokonaisteho on peräti 1880 kW.

Kauppakeskus Jumbo:

Osoite: Vantaanportinkatu 3, 01510 Vantaa

Latauspisteet ovat auki ma-su klo 6.00–24.00

Latauspisteet löytyvät Jumbon P2-pysäköintitasolta 8.11.2023 alkaen.

*Lähde: Sähköinen liikenne ry:n tilasto: 2023 Q1 SähköinenLiikenne tilannekatsaus 2023 04 27 jaettava (teknologiateollisuus.fi)