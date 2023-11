Reijo Laatikainen: Tutkitun tiedon avulla kohti terveempiä ruokailutottumuksia

Mari Leppänen: Kiireettömyys, levollisuus ja hiljaisuus ovat nykyajan aarteita 12.9.2023 07:47:00 EEST | Tiedote

”Kun kirjoittaa hengellisyydestä ja kaipauksesta, tietää, että kaikki on sanottu jo aiemmin. Sanojen kautta minäkin liityn ennen eläneiden ketjuun.” Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on kaksi vuotta virassa toimittuaan julkaissut ensimmäisen kirjansa Kuulun tähän maisemaan. Sanoja luottamuksesta ja rohkeudesta. Kirja on rakennettu Leppäsen piispavuosina kirjoittamien tekstien – kolumnien, saarnojen, sosiaalisen median päivitysten ja inspiraatiotekstien – pohjalle ja kokonaisuutta on vielä laajennettu uusilla teksteillä.