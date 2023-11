Evgeny Nikolski johtamaan A-Insinöörien talotekniikan suunnittelupalveluja pääkaupunkiseudulla

Diplomi-insinööri Evgeny Nikolski ryhtyy johtamaan A-Insinöörien talotekniikan palveluja pääkaupunkiseudulla. Isoissa ja vaativissa LVIA-projektitehtävissä meritoitunut Nikolski on elokuusta lähtien toiminut A-Insinööreissä suunnittelujohtajana, ja sitä ennen Rambollissa projektijohtajan sekä suunnittelupäällikön tehtävissä.

Marraskuun alusta lähtien hänen vastuullaan on pääkaupunkiseudun talotekniikkayksikkö, jonka asiantuntijoilla on vankka kokemus erityisesti julkisten rakennusten ja korjaushankkeiden LVIA-suunnittelusta.

– Meillä on ollut onni saada Evgenyn kaltainen, isoissa ja vaativissa hankkeissa kannuksia hankkinut LVIA-projektijohtaja ja esihenkilö luotsaamaan osaamiseltaan monipuolisen yksikön kasvua. Yksi tavoitteista on vahvistaa pääkaupunkiseudulla sairaalasuunnittelun erikoisosaamistamme, joka on yksi toimialamme vahvuuksista, toimialajohtaja Sasu Karkiainen sanoo.

”Pitää kuunnella ensin, ja suunnitella vasta sitten”

A-Insinööreillä on useita talotekniikkasuunnittelun puitesopimuksia mm. pääkaupunkiseudun ympäristökuntien kanssa. Koko yhtiössä työskentelee noin 120 talonrakennushankkeisiin ja teollisuuteen erikoistunutta lvi-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijaa.

– Kokonaisuus on todella vahva. Meillä on erinomaisen kokeneita konsultteja ja erittäin päteviä osaajia mm. energiasuunnittelussa. Heillä on kyky räätälöidä asiakkaille nykyvaatimukset huomioivia, hiilipäästöiltään ja käyttökustannuksiltaan optimoituja ratkaisuja myös erikoiskohteisiin, yksikönjohtaja Evgeny Nikolski sanoo.

Nikolskin mukaan talotekniikkasuunnittelussa korostuu tänä päivänä tärkeimpänä juuri palvelun räätälöinti asiakasta varten.

– Täytyy kuunnella ensin, ja vasta sitten aloittaa suunnittelu. Lähtökohtaisesti lopputuloksen pitäisi olla asiakkaalle tuottava, eli että tilaaja säästää rahaa. Kyse ole vain suunnittelun hinnasta vaan taloudellisesti edullisesta kokonaisratkaisusta, jossa luonnollisesti huomioidaan mahdollisimman hyvin vaatimukset niin hiilineutraaliuden kuin energiatehokkuuden näkökulmista.