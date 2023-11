Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2023: Anna Elina Isoaro ja Mira Mallius: Kaksi tätiä nimeltä Veera

Kaksi tätiä nimeltä Veera on lämminhenkinen kuvakirja kahdesta erilaisesta tädistä ja kolmesta erimuotoisesta perheestä. Isoaro ja Mallius nostavat teoksessaan esille lapsettomat ja erilaisten elämäntyylien iloisen kirjon.

Kun Esterin ja Viljamin vanhemmilla on eripuraa, he päättävät viedä itsensä huoltoon viikonloppulomalle. Lapset lähtevät yökylään – mutta kumman Veeran luokse? Lapsilla on nimittäin kaksi tätiä, joiden molempien nimi on Veera. Raita-Veera ja Pallo-Veera ovat keskenään aivan erilaisia, kuin yö ja päivä…

Kaksi tätiä nimeltä Veera käsittelee elämäntyylien ja perheiden monimuotoisuutta lapsen näkökulmasta ja lempeällä huumorilla. Kummallakaan tädillä ei ole omia lapsia, ja molemmilla on siihen omat syynsä. Niin lapsista kuin tädeistäkin on hauskaa viettää aikaa yhdessä ja olla osa toistensa elämää.

Finlandia-raadin ehdokasperusteluissa teosta kuvataan seuraavasti:

"Kirja kuljettaa keittiön pöydästä erilaisten ihmisten koteihin ja elämään. Tarina on fantastisen oivaltava ja polveileva, mutta samalla selkeä. Kieli on elävää ja kaunista. Teoksen kuvamaailma on omaperäinen ja irrotteleva, sommittelut ovat hienoja ja sävykokonaisuus on kaunis. Myös taitto ansaitsee kiitosta, jokainen aukeama on pohdittu kokonaisuus. Teos on rakentava ja ajatuksia herättävä lukukokemus."

© Otto Virtanen

Anna Elina Isoaro (s. 1981) on Akaassa asuva runoilija ja lastenkirjailija. Koulutukseltaan Isoaro on filosofian maisteri, ja hän on toiminut myös mm. sanataideopettajana ja kirjallisuuden läänintaiteilijana. Mira Mallius (s. 1981) on helsinkiläinen lastenkirjailija ja kuvittaja, jonka tyyli on tuttu monenlaisista paperituotteista. Mallius on koulutukseltaan ja entiseltä ammatiltaan vaatesuunnittelija. Yhdessä Isoaro ja Mallius ovat julkaisseet myös kuvakirjan Sinä yönä tuli talvi, joka voitti Botnia-kirjallisuuspalkinnon vuonna 2021 ja jonka käännösoikeudet on myyty kolmeen maahan.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: