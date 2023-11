Aluehallitus keskusteli THL:n vastineesta sen kannanottoon

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen kokous pidettiin tiistaina 7.11. Neilikkatiellä Vantaan Tikkurilassa.

Kokouksen alkupuoliskoa hallitsivat talousasiat sekä kuluvalta että tulevalta vuodelta.

Vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan tehtiin muutos: hyvinvointialueen talousarviossa 2023 vuosikate oli – 55 818 000 euroa, joka esitettiin muutettavaksi – 84 496 000 euroksi. Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen2024 tiedoksi. Talousarvioesitys on tutustuttavissa VAKEn päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI. Käsittelyssä oli myös nuorisovaltuuston aloite, jonka mukaisesti valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan lasten ja nuorten valtuutetun jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi. Aloitteen mukaan nuorisovaltuusto hyväksyy nimetyt henkilöt, ja myöntää heille puhe- ja läsnäolo-oikeuden nuorisovaltuuston kokouksiin. Aluehallitus päätti, että takaraja lasten ja nuorten valtuutettujen nimeämiselle on 31.12.2023. Nimeäminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kokouksessa käsiteltiin THL:n vastinetta liittyen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen kannanottoon 29.6.2023, joka koski hyvinvointialueiden tarveperusteisen rahoituksen kehittämistä. THL on vastineessaan todennut, että hyvinvointialueilta saatava palaute on tärkeää, mutta VAKE ei ole pystynyt aukottomasti kannanotossa perustelemaan, miksi tarvepohjainen rahoitus on juuri sen kannalta tällä hetkellä riittämätön.

Aluehallitukselle valmistellussa viranhaltijaselostuksessa todetaan, että THL:n vastine on huolellisesti laadittu, mutta hyvinvointialueen näkökulmasta se on edelleen ongelmallinen. Vaikka THL:n mallit ovat vahvasti tutkimuksiin nojautuvia, ei ole mitään näyttöä siitä, että erityisesti erikoissairaanhoidon diagnoosit aidosti kuvaisivat vaikkapa lastensuojelun palvelutarvetta kokonaisuudessaan.

Aluehallitus päätti merkitä THL:n vastineen tiedoksi.

Aluehallituksen kokouksen esityslista julkisine liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla osoitteessa https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI. Tarkastettu kokouspöytäkirja on luettavissa päätössivustolla tiistaina 14.11. Klo 12 alkaen.

Lisätietoja antavat hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto(at)vakehyva.fi sekä aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho(at)vakehyva.fi.