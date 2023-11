Veikkauksen vedonlyönti 30 vuotta: Pitkävedon ensimmäinen kohde pelattiin 9.11.1993

Veikkauksen ensimmäisissä Pitkäveto-mainoksissa marraskuussa 1993 kysyttiin: ”Kestääkö kantti?”



Nykyään tietäjät tietävät, että ainakin pelimuodon kantti on kestänyt varsin hyvin.

Pitkävedosta kehittyi Veikkauksen vedonlyönnin lippulaiva. Sen rinnalle seurasivat pian muut vedonlyönnin uutuuspelit Voittajaveto ja Tulosveto helmikuussa 1994. Lisäksi hieman myöhemmin vuonna 1998 alkoi Moniveto, jonka Veikkaus tarjosi pelattavaksi ensimmäisenä peliyhtiönä maailmassa. Monivedosta kasvoikin todellinen Veikkauksen vedonlyönnin menestystuote Pitkävedon rinnalle.

Veikkauksen Veikkausasiamiehessä 5/1993 luonnehdittiin vedonlyönnin lähtötilannetta näin:



”Ruotsin Tipstjänst aloitti oman vedonlyöntinsä seitsemän vuotta sitten. Ruotsista on saatu arvokasta kokemusta Hollantiin ja nyt Suomeen vedonlyöntiä kehiteltäessä. Tanska ja Norja seuraavat ensi vuonna perässä. Suomessa on toki harrastettu vedonlyöntiä totalisaattoriravien yhteydessä jo peräti 60 vuotta. Tästä syystä hevoskohteita ei käytetä alkavassa vedonlyönnissä.”



Klassikkopeli Vakio oli alkanut Suomessa jo vuonna 1940, ja kyseessä on Veikkauksen vanhin peli. Mutta Pitkäveto laittoi vauhdilla liikkeelle Veikkauksen kiinteäkertoimisen vedonlyönnin. Sen odotettiin kiinnostavan urheilun seuraajia sekä nuorempia miehiä.

Näin tapahtuikin. Ensimmäiset Pitkäveto-kupongit pelattiin 8.11. ja starttiviikolla Pitkäveto keräsi pelivaihtoa 7,7 miljoonaa markkaa. Seuraavalla viikolla pelivaihto kasvoi jo odotukset ylittäneeseen 11,1 miljoona markkaan. Pitkävedon ensimmäisen viikon asiakastavoite 100 000 asiakasta ylittyi.



-Pitkävedon menestyksen salaisuus on yksinkertainen: Vedonlyönti on aivan erinomaisen hyvä tuote ja tulos sen mukaista, Veikkauksen vedonlyönnin silloinen projektipäällikkö Raimo Dahlman iloitsi Veikkaaja-lehdessä 16.11.1993 pelin alkuviikkojen vahvaa aloitusta.



Ensimmäisen Pitkävedon listan ensimmäinen kohde oli jääkiekon 1. divisioonan ottelu Karhu-Kissat – SaiPa. Klassikon varsinainen peliaika päättyi päivämäärällä 9.11.1993 numeroihin 2-2, ja ensimmäinen oikea Pitkävedon merkki oli näin tasapeli. Oikein tietäneet veikkaajat saivat kertoimen 4,70.



Nykyään ottelua olisi ollut mahdollista pelata yhtenä kohteena ja pelkkä tasapelin tietäminen tai arvaaminen riittänyt lunastukseen, mutta Pitkävedon alkuvaiheissa kupongille oli merkittävä vähintään kolme kohdetta. Minimipanos oli viisi markkaa. Kohdelistalta löytyi suomalaista jääkiekkoa ja koripalloa sekä englantilaista ja saksalaista jalkapalloa ja muutamia maaotteluita.



Jääkiekon kierrokset, joilla on pelattu useita tasapelejä, ovat olleet Veikkaukselle Pitkävedon kalleimpia päiviä ulosmaksujen osalta. Pitkävedossa asiakkaat pelaavat paljon rivejä, joissa on useita suurikertoimisia tasapelejä.



- Tällaisilla Liigan tasapelikierroksilla on kolmekymmentävuotisen historian aikana maksettu ulos jopa miljoonia euroja yhdeltä päivältä. Nämä ovat kuitenkin yksittäisiä päiviä, ja sellaista on vedonlyönti. Pitkäveto on tarjonnut menestyksekkään historiansa aikana paljon voittoja ja jännitystä asiakkaillemme. Peli on ollut vedonlyönnin veturi, jota aktiivisesti kehitämme. Isot onnittelut 30-vuotiaalle Pitkävedolle ja Veikkauksen vedonlyönnille! vedonlyönnin johtaja Juha-Matti Mäkilä sanoo.



Veikkauksen Pitkävedon historian suurin voitto osui vuonna 2019 lappilaismiehelle.

-Tuolloin sama mies pelasi kaksi kertaa saman sekstetin, jossa oli kuuden jalkapallon EM-karsintaottelun oikeat maalimäärät. Kertoimeksi muodostui 321 873 ja kummankin pelikupongin reilun kolmen euron panoksella hän voitti ilmiömäisillä riveillään yhteensä 1,996 miljoonaa euroa. Voittaja sai puristella osumaa ihan otteluiden viimeisille minuuteille, sillä Hollanti teki voittoon tarvittavat maalit vasta lisäajalla, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula kertoo.

Pitkävedon yhden pelirivin maksimivoitto on tasan miljoonaa euroa.

Lappilaismiehen kahdelta identtiseltä kupongilta löytyneet kohteet olivat:

Hollanti - Pohjois-Irlanti 3-1, kerroin 11,00

Slovakia - Wales 1-1, kerroin 5,20

Kroatia - Unkari 3-0, kerroin 8,40

Itävalta - Israel 3-1, kerroin 10,50

Latvia - Puola 0-3, kerroin 5,80

Pohjois-Makedonia - Slovenia 2-1, kerroin 11,00

Ruutupapereista live-vedonlyöntiin



Kun Pitkäveto alkoi, Veikkauksen kertoimenlaskijat käyttivät paljon aikaa otteluiden alkamisaikojen ja muiden olennaisten tietojen hankkimiseen. Sitten ensimmäiset Pitkävedon kerroinpioneerit kokoontuivat yhteen ja hioivat omat arvionsa ruutupapereistaan yhteiseen muotoon - viikoittaiseksi neljänkymmenen kohteen Pitkäveto-listaksi.



Ottelulista painettiin ja julkaistiin asiakkaiden tutkittavaksi sekä pelattavaksi. Ottelut ja kertoimet olivat todellakin kiinteitä. Ne eivät muuttuneet.

- Vuodesta 1997 alkaen Veikkaus alkoi tarjota ensimmäisenä kansallisena peliyhtiönä itsepalvelupelaamista internetin ja puhelimen välityksellä. Tämä on ollut totta kai tärkeää Pitkävedon ja vedonlyönnin suosion kasvattamisessa, Juha-Matti Mäkilä kertoo.

- Nykyään ennen ottelua tapahtuvan vedonlyönnin rinnalle on noussut tärkeäksi myös tapahtumien aikainen vedonlyönti, Live-veto. Urheilua seurataan esimerkiksi VeikkausTV:n striimien kautta tai muista lähetyksistä ja vetoa lyödään vaikkapa seuraavan maalin syntymisestä sekä lopullisesta maalimäärästä.



Pitkävedon ohella kolmekymmentä vuotta sitten sai alkunsa myös klassikoksi noussut Veikkauksen Kultainen kypärä jääkiekon kotimaisessa Liigassa. Esimerkiksi tähtipelaaja Otakar Janecký painoi kultaisen kypärän päähänsä joukkueensa tehokkaimpana pelaajana.

Jääkiekko onkin ollut Pitkävedon suosituin urheilulaji kotimaisen Liigan ja NHL:n kohteiden myötä. Myös kotimainen ja ulkomainen jalkapallo kiinnostavat asiakkaita.

Pitkävedon tärkeitä vuosilukuja



Kierros 45/1993

Veikkauksen vedonlyönti alkoi Pitkävedolla. Pelissä oli 40 kohdetta, joita saattoi pelata maanantaista sunnuntaihin. Pelipanos oli 5 – 500 markkaa ja kerroinkatto 3 000. Ensimmäisen vedonlyöntikierroksen kohteina oli suomalaista jääkiekkoa ja koripalloa sekä englantilaista ja saksalaista jalkapalloa ja muutamia maaotteluita.



1994

Yhden Pitkäveto-rivin voittokattoa korotettiin 300 000 markasta miljoonaan markkaan.



1996

Pitkävedon kohdemäärä kaksinkertaistui, ja samalla kohteet jaettiin kahteen listaan. Erityisesti eurooppalaista jalkapalloa lisättiin tarjontaan.

1997

Veikkaus aloitti ensimmäisenä kansallisena peliyhtiönä maailmassa itsepalvelupelaamisen internetin ja puhelimen välityksellä. OnNet-järjestelmässä pelaaminen alkoi vedonlyöntipeleillä ja laajeni sitten raviveikkaukseen sekä muihin peleihin.



2001

Pitkävedon kohdemääriä kasvatettiin. Viikon kummallakin Pitkävedon kohdelistalla saattoi olla jopa 100 kohdetta. Myös tasoituskohteet tulivat tarjontaan.



Kesäkuu 2002

Pitkävedossa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön ns. single- ja tuplakohteet jalkapallon MM-kisojen aikana.



2004

Pitkävetoon tulivat pysyvästi mukaan single- ja tuplakohteet. Kertoimia alettiin myös päivittää.

2014

Pitkävedon kohdemäärät kasvoivat ja vähimmäispanos laski 0,10 euroon. Järjestelmäpelaamisen vaihtoehtoja monipuolistettiin. Kerroinkatto poistettiin. Enimmäisvoitto asetettiin miljoonaan euroon.



Vedonlyönnin 30-vuotisjuhlaviikon kunniaksi Veikkauksen Tulosvedoissa on tällä viikolla viisi kertaa 30 000 euron bonukset eri kohteissa.