Laura Gustafssonin hätkähdyttävä Mikään ei todella katoa on kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana

Finlandia-lautakunnan ehdokasperustelut:

Mikään ei todella katoa on vimmainen, ajoittain jopa hulvaton kertomus pieleen menneen maailman laidalta. Kylmien, kammottavien faktojen ja taitavan kerronnan kudelma pohtii kuinka toimia, kun mikään ei tunnu muuttuvan parempaan, ainakaan raaistuvan tehotuotannon ja eläinten oikeuksien kannalta. Teos onnistuu hätkähdyttämään ja vaikuttamaan monella tasolla kaunokirjallisen vahvuutensa ansiosta.

Mikään ei todella katoa -romaanissa keski-ikäistyvä ammattiaktivisti huomaa kadottaneensa uskon elämään. Vuosikaudet hän on hiippaillut öisissä navetoissa, tuijottanut karmaisevaa videomateriaalia ja tehnyt kärsivällistä valistustyötä. Silti vieläkin joku kysyy, eikö hän ole ajatellut porkkanoiden tunteita. Eläinteollisuus kasvattaa tuotantomääriään, eikä auta, vaikka muotitalot kieltäytyvät turkiksista ja kahviin kaadetaan kauramaitoa. Ylivoimaisen vastustajan edessä hän joutuu valitsemaan, jatkaako taistelua vai onko pako paras vaihtoehto.

Laura Gustafsson nousi vuonna 2011 Suomen kirjallisuuskenttään menestysromaanillaan Huorasatu, joka oli ehdolla Finlandian, Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja Nuori Aleksis -palkinnon saajaksi. Dramaturgiksi kouluttautunut Gustafsson työskentelee myös teatterin, tv:n ja kuvataiteen parissa. Lisäksi hän on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, kolumnisti ja podcastaaja. Vuodesta 2012 Gustafsson on tehnyt yhteistyötä kuvataiteilija Terike Haapojan kanssa. Työparin teoksia on nähty Helsingin Taidemuseon yksityisnäyttelyssä sekä kansainvälisissä biennaaleissa, ja projekti on saanut Mediataiteen valtionpalkinnon.

Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 29.11.2023. Palkinnot jaetaan tänä vuonna 40. kerran. Kaunokirjallisuuden ehdokkaiden valintalautakuntaan kuuluvat lukupiiriaktivisti, bloggaaja Kirsi Ranin (pj.), elokuvatuottaja Ilkka Matila ja kirjakauppias, galleristi Eira Sillanpää. Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee professori, taiteilija Jorma Uotinen.