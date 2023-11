Vihreät eivät hyväksy hallituksen leikkauksia lapsille ja nuorille

Sofia Virta puhui nuorten tulevaisuutta koskevan välikysymyksen tiedotustilaisuudessa ja korosti, että lapsilta ja nuorilta leikkaaminen on kohtuutonta, sillä he eivät voi monestikaan vaikuttaa tilanteeseensa.

– Siitä on vain muutama viikko kun sain tiedon, että eräs nuori, jonka kanssa aiemmin lastensuojelussa sain tehdä työtä, on päättänyt oman elämänsä. Tämä on sitä todellisuutta, mistä puhutaan kun kun puhutaan siitä, että moni nuori voi pahoin. Tämä on sitä todellisuutta, mitä pahimmillaan seuraa kun palvelut eivät toimi, kun apua ei saa ajoissa, kun turvallisuutta lapsuutta tai ehjää nuoruutta ei kyetä turvaamaan, Virta sanoo.



Virran mukaan on täysin käsittämätöntä, että hallitus on päättänyt leikata juuri nuorilta ja nuorten arjesta.

– Hallitus on valinnut tien, jolla vain syvennetään niiden nuorten vaikeuksia, joilla menee jo nyt huonosti tai jotka ovat riskissä syrjäytyä tästä yhteiskunnasta. Siinä kun ei ole kyse vain nuorista - siinä on kyse tämän yhteiskunnan epäonnistumisesta turvata ehjää nuoruutta jokaiselle, Virta sanoo.

Virta nosti esiin myös hallituksen riittämättömän ilmasto- ja luontopolitiikan vaikutukset nuoriin.

– On lyhytnäköistä jarrutella ilmasto- ja luontopolitiikassa tilanteessa, jossa nyt pitäisi löytyä tahtoa ja rohkeutta tehdä päätöksiä, joilla nuorille rakennetaan turvallista tulevaisuutta, Virta toteaa.

Virta korosti puheessaan nuorilta itseltään, heidän läheisiltään sekä nuorten parissa työskenteleviltä kantautuvaa viestiä.

– Vihreät vetoavat hallitukseen, että älkää ohittako sitä hätähuutoa, joka kuuluu niin nuorilta, vanhemmilta, asiantuntijoilta kuin nuorten kanssa toimivilta ammattilaisilta: nuoriin kohdistettavilla leikkauksilla on kova hinta. Liian kova. Nämä ovat päätöksiä, joilla voi olla joidenkin nuorten kohdalla peruuttamaton vaikutus. Kaikkea kun ei voi korjata perästä, Virta muistuttaa.

Vihreät ovat yhdessä Vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa jättämässä välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Itse välikysymysteksti toimitetaan puolueiden yhteisessä tiedotteessa medialle.