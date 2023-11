Suomen suot laajenevat sittenkin

Suomen soiden pinta-ala on kasvanut viime vuosisatojen aikana, paljastaa Helsingin yliopiston tuore tutkimus. Aiemmin on ajateltu, että Fennoskandiassa soiden laajuuskasvu on pysähtynyt tai merkittävästi hidastunut, kun turpeen muodostumiselle alttiit tasaiset alueet ovat jo soistuneet.