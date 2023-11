Pasi Ilmari Jääskeläisen Kuurupiilon anatomia on ehdolla Finlandia-palkinnnon saajaksi

Finlandia-lautakunnan ehdokasperustelut:

Kuurupiilon anatomia on poikkeuksellisen päähenkilön mieleenpainuva kasvutarina. Samalla se kuvaa laajemmin nuorison kapinaa järjestelmää vastaan ja sitä, kuinka vallankumous saattaa syödä lapsensa. Teos käsittelee onnistuneesti seksuaalisuuden monia muotoja ja hyväksyvän katseen merkitystä. Kuurupiilon anatomian ytimessä on mysteeri, jonka ratkaiseminen vie lukijan omalakiseen ja taianomaiseen maailmaan.

Romaanin M ei ole tavallinen lapsi: hän joutuu opettelemaan arkipäiväisetkin asiat kuin muualta tullut vakooja. Iloa tuo isoveljen kehittelemä maailman ihmeellisin leikki, marsilainen kuurupiilo.

Kun loistava isoveli katoaa, M syyttää itseään. Vuosien päästä hän päättää lähteä etsimään totuutta veljen kohtalosta ja siitä, mistä kuurupiilossa todella oli kyse. Matka vie Marrasvirran kaupungin kaduille, missä niittitakkiset yönaakat ja fanaattiset skinheadit antautuvat jokaöiseen kuolemantanssiin.

Pasi Ilmari Jääskeläinen on jyväskyläläinen kirjailija ja äidinkielen opettaja, jonka teoksissa maailma nytkähtää pois paikoiltaan ja tutun todellisuuden alta paljastuu uusia ulottuvuuksia. Jääskeläisen teoksia on käännetty viidelletoista kielelle ja hän on voittanut mm. Kuvastaja-palkinnon kaksi kertaa. Kuurupiilon anatomia on hänen viides romaaninsa.

Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 29.11.2023. Palkinnot jaetaan tänä vuonna 40. kerran. Kaunokirjallisuuden valintalautakuntaan kuuluvat lukupiiriaktivisti, bloggaaja Kirsi Ranin (pj.), elokuvatuottaja Ilkka Matila ja kirjakauppias, galleristi Eira Sillanpää. Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee professori, taiteilija Jorma Uotinen.