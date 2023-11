Suomalaisyritykset uhkaavat jäädä jälkeen: “Teknologia ja data tulee tuoda myynti- ja markkinointiprosessin ytimeen”

Lars Schulman siirtyy markkinointitoimisto Wunderman Thompson Finlandin toimitusjohtajaksi. Schulman työskenteli aiemmin myyntijohtajana Salesforcella ja vastasi markkinointi- ja verkkokauppateknologioiden liiketoiminnasta Suomessa. Schulman on urallaan muun muassa Avauksella, MTV Oy:lla ja Microsoftilla nähnyt läheltä miten data ja teknologia muuttavat tapaa, jolla yritykset myyvät ja markkinoivat asiakkailleen.

“Suomalaiset yritykset ovat täynnä teknologiaa, mutta digitalisaation varaan laskettu tuottavuusloikka on usein jäänyt saavuttamatta. Teknologiainvestoinnit ovat auttaneet yrityksiä saavuttamaan nykymaailmassa tarvittavan hygieniatason, mutta varsinainen kilpailuetu on jäänyt haaveeksi. Moni yritys on nyt suhdanteiden sekamelskassa, jossa tuottavuus laskee, tekoäly tulee ryminällä ja markkina muuttuu. Uhkana on jäädä jälkeen”, Lars Schulman sanoo.

Schulman näkee, että suomalaiset yritykset voivat kasvattaa kilpailukykyään, mutta ajattelua täytyy muuttaa selvästi kunnianhimoisempaan ja strategisempaan suuntaan. “Käyttämällä samaa dataa, samoja mainosalustoja ja samoja taktiikoita kuin kaikki muutkin, on vaikea luoda kilpailuetua. Data ja teknologia tulee tuoda myynnin- ja markkinoinnin prosessien ytimeen jos kilpailuetua halutaan. Tämä on asia, jossa voimme auttaa asiakkaitamme”, Schulman sanoo.

N2 Helsinki osti kesällä Wunderman Thompson Finlandin WPP:ltä. WPP on maailman suurin markkinointiviestintäkonserni ja N2 Helsingin osaomistaja. Wunderman Thompson Finland on osa samannimistä kansainvälistä ketjua, joka tunnetaan erityisesti markkinointiviestinnän teknologiaosaamisesta. Ketjuun kuuluu 200 toimistoa 90 markkinassa ja sillä on yli 18 000 työntekijää.

“Konsernina vahvuutemme on yhdistää luova suunnittelu, brändin rakentaminen, elämyksellisyys, datan hyödyntäminen ja teknologia. Ajattelemalla asiaa kokonaisuutena pystymme tuomaan asiakkaille kilpailukykyä. Olemme kehittäneet toimintamallia vastaamaan näiltä osin asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Käytännössä tämän tarkoittaa sitä, että rakennamme konsernin tarjoomasta yhä useammin asiakkaillemme räätälöidyn ratkaisun. Uskomme, että markkinointiteknologiapalvelut tulevat olemaan yksi keskeisistä kasvumme moottoreista”, N2-konsernin toimitusjohtaja Alex Nieminen sanoo.

N2-konserniin kuuluvat Wunderman Thompson Finlandin lisäksi luova markkinointitoimisto N2 Creative, bränditoimisto N2 Albiino, PR-, viestintä- ja vaikuttajamarkkinointitoimisto Mellakka Helsinki, manageritoimisto Mellakka Management, tapahtumatuotantotoimisto Mellakka Events sekä vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement. Yhtiöillä on yhteensä 120 työntekijää.

N2 on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista markkinointialan toimijoista ja sen yritysten liikevaihto tulee olemaan tänä vuonna yli 22 miljoonaa euroa. Konsernin toimitusjohtajaksi nimitettiin äskettäin Sami Salmenkivi. Hän jakaa tehtävät Alex Niemisen kanssa. Miika Lumme nousee N2-konsernin Chief Client Officeriksi ja johtoryhmään. Lumpeen vastuulla tulee olemaan konsernin sisäinen integraatio ja kehitys, uusasiakashankinta sekä WPP-yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.