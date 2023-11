Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oikaisee uutismedia Aamulehdessä 4.11.2023 esiintyneen varhaiskasvatuslain virheellisen tulkinnan

Uutismedia Aamulehdessä julkaistiin lauantaina 4.11.2023 kirjoitus koskien varhaiskasvatuksen tuottamista yksityisessä Norlandia Päiväkodit Oy -ketjussa. Kirjoituksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan tehtävään ovat kelpoisia henkilöt, joilla on riittävät taidot ja suoritettuja alan opintoja. Kirjoituksesta voi saada käsityksen, että työnantajan olisi mahdollista määritellä kelpoiseksi henkilö, jolla ei ole varhaiskasvatuslaissa säädettyä kelpoisuutta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oikaisee lain virheellisen tulkinnan.

Varhaiskasvatuslaki määrittää henkilöstön kelpoisuuden

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan ja palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä varhaiskasvatuslaissa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, jota on täydennetty lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Päiväkodin johtajan tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on kelpoisuus varhaiskasvatuslaissa tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista mahdollista

Varhaiskasvatuslakiin on kuitenkin säädetty mahdollisuus poiketa tilapäisesti kelpoisuusvaatimuksista tilanteessa, jossa tehtävään ei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä. Tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen. Henkilö ei kuitenkaan ole kelpoinen tehtävään ilman vaadittavia tutkintoja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki Aamulehdelle oikaisupyynnön tiistaina 7.11.2023 koskien kirjoituksessa esiintynyttä virheellistä laintulkintaa. Aamulehti on kertonut korjaavansa kirjoituksessa esiintyneen virheellisen laintulkinnan.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018 6. luku – Henkilöstö ja kelpoisuusvaatimukset)

Lisätiedot:

Taru Terho, ylitarkastaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

p. 0295 018 814

Mirja Kivikangas, ylitarkastaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

p. 0295 018 669