Mistä uutta kipinää suhteeseen? Meidän vuosi -kirjan harjoitukset auttavat syventämään parisuhdetta

Meidän vuosi -tehtäväkirja sopii kaikille pareille. Vuoden pituisen matkan voi aloittaa milloin tahansa. Joka kuukaudelle on oma tärkeä teemansa, kuten kommunikaatio, sujuva arki, lämpö ja romantiikka sekä seksi ja erotiikka. Teemat syvenevät, kun vuosi etenee! Teemoihin liittyy tehtäviä, joista osa tehdään kirjaan, osa taas keskustelemalla tai koskettamalla. Osa tehtävistä on kevyitä ja hauskoja, toiset puolestaan lempeän syvällisiä.

”Jokainen hetki on uusi mahdollisuus. Vaikka äsken oli hankalaa, seuraavassa hetkessä voitte toimia toisin. Tämä työkirja vahvistaa kaikkea hyvää, jota suhteessanne on, ja innostaa teitä luomaan myös jotain aivan uudenlaista”, Mitra Vasara summaa.

Hidasta elämää -kirjaperheeseen kuuluvaa teosta täydentää viisi itsenäistä äänikirjamuodossa saatavaa pariharjoitusta, jotka julkaistaan 10.11.2023.

Mitra Vasara (s. 1979) on hämeenkyröläinen tietokirjailija sekä laulaja ja lauluntekijä. Hänen aiempia kirjojaan ovat muun muassa Sisäisen rauhan käsikirja ja Seksi ja läsnäolo. Mitra toimii sisällöntuotannon tehtävissä, ja koulutukseltaan hän on tradenomi ja muotoilija. Onnellista kyllä Mitra on myös vaimo ja äiti.