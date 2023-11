Suomen paviljonkia valmistellaan YK:n ilmastokokoukseen

– Puhtaiden teknologioiden vienti on ollut Suomessa vahvasti esillä jo 20 vuoden ajan. Yritykset uskovat vihreään siirtymään ja huomioivat toiminnassaan paitsi sosiaalisen myös ympäristövastuun. COP28 on erinomainen tapahtuma yrityksille ja eri organisaatioiden edustajille vaikuttaa ja verkostoitua, sanoo Suomen paviljongin johtaja Severi Keinälä Business Finlandista.

Suomi on yksi maailman johtavista päästöttömän energian innovaattoreista. Suomen kunnianhimoinen 2035 hiilineutraaliustavoite, tavoitteet päästöttömän sähköntuotannon kaksinkertaistamisesta sekä hiilidioksidipäästöjen talteenotosta herättävät maailmalla kiinnostusta.

Paviljongin esitykset katsottavissa suorana lähetyksenä

Suomen paviljongin ohjelma on rakennettu teemojen mukaan avaamaan näkökulmia ratkaisuista hiilineutraaliuuden saavuttamisessa. Paviljonki sijaitsee muiden Pohjoismaiden, Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä Viron paviljongin läheisyydessä.

Konferenssiin odotetaan yli 70 000 osallistujaa, mukaan lukien valtionpäämiehet, valtioiden virkamiehet, kansainvälisen teollisuuden johtajat, yksityisen sektorin edustajat, tutkijat, asiantuntijat, nuoret ja valtiosta riippumattomat toimijat. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti virallisissa neuvotteluissa arvioidaan edistymistä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoa Suomen paviljongista, yrityskumppaneista ja järjestäjistä löytyy Business Finlandin COP28-verkkosivuilta. Paviljongin tapahtumat ovat katsottavissa suorana lähetyksenä verkkosivun linkin kautta.

YK:n ilmastokokous COP28 (The Conference of the Parties) järjestetään 30.11.-12.12.2023 Dubaissa.