Lude vai kuoriainen? Tunnista kodin tuholainen oikein

”Muut kodin tuholaiset, kuten esimerkiksi erilaiset kuoriaiset, ovat jääneet keskustelussa vähemmälle huomiolle”, toteaa Kuluttajaliiton asumisasioihin erikoistunut juristi Kristel Pynnönen Andersson. ”Kuluttajaliiton asumisneuvonnassa erityisesti kuoriaisista kysytään kuitenkin ainakin yhtä usein kuin luteista. Erilaisten tekstiili- ja elintarviketuholaisten torjuntatoimista ja vastuukysymyksistä tiedetään jopa heikommin kuin luteiden.”

Pynnönen Andersson kertoo, että monesti ilmassa on paniikkia ja jopa kauhua, kun soittaja on törmännyt tuholaiseen omassa kodissaan. ”Tämä on aivan ymmärrettävää, sillä jos lutikat pääsevät valtamaan vaikkapa koko rakennuksen, tilanne on hankala ja kallis selvittää.”

Äkkiratkaisujen sijaan paras tapa toimia on tehdä varma tunnistus siitä, millaisen tuholaisen kanssa oikein ollaan tekemisissä. Pynnönen Andersson huomauttaa, että muut tuholaiset kuin lude eivät vaadi samaa reagointinopeutta. ”Ötökät ovat erilaisia ja joskus tunnistamme ne melko huonosti”, hän toteaa. Asumisneuvontaan soittavat saattavat ihmetellä taloyhtiön toimien hitautta. Saatamme joutua korostamaan, että tuholaisten haitallisuudessa, ja siksi myös torjuntatoimissa on eroja.”

Miten toimia, jos havaitsee kodissaan tuholaishyönteisen – juristin vinkit:

Tunnista

Ensimmäinen askel on tehdä varma tunnistus, mikä tuholainen on kyseessä. Tuholaistorjujalle ei kannata rynnätä soittamaan suin päin. Pahimmassa tapauksessa väärä tunnistaminen tai pelkästään varmuuden vuoksi toimiminen aiheuttaa aivan turhia kustannuksia ja vaivaa.

Toimi

Luteiden osalta kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. Mutta erilaisten kuoriaisten kohdalla kannattaa ehdottomasti pyrkiä pääsemään niistä eroon aluksi kotikonstein ammattilaisen suorittaman kalliin myrkytyksen sijaan. Kotikonsteina sinun tulee käydä läpi hyönteisten mahdolliset oleskelupaikat (kaapit, vaatehuoneet, sokkelit ja lattialistat). Imuroi tilat ja hävitä pölypussi. Kaapit kannattaa tyhjentää ja pitää tyhjinä. Aloita myrkyttäminen tuhohyönteissumutteilla. Tee käsittely ohjeen mukaan, pidä muutaman päivän tauko ja seuraa tilannetta. Mikäli hyönteisiä edelleen esiintyy, toista käsittely. Muista, että nämä ovat sitkeitä kavereita.

Tarkkaile

Kuoriaisten osalta kannattaa ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään ja tuhohyönteistorjuntaa tekeviin yrityksiin vasta silloin, jos kotikonstit eivät tepsi. Myös mahdolliseen vuokranantajaan tulee viimeistään tällöin olla yhteydessä. Kannattaa jäädä seuramaan, miten asian hoitaminen heidän toimestaan etenee. Riippuen asumiselle aiheutuvan haitan tasosta tilanne voi olla peruste vuokran alennukselle.

Jos kyseessä on lude

Jos kyseessä varmasti on lude, on hyvä olla viivyttelemättä yhteydessä taloyhtiöön ja kertoa asiasta. Todistettu ludehavainto vaatii nopeampia toimia, mutta ei välttämättä oikeuta esimerkiksi vuokrasopimuksen purkamiseen. Moni voikin hädissään pyrkiä purkamaan vuokrasopimuksen saman tien. Pynnönen Andersson kertoo, että Kuluttajaliiton asumisneuvonnassa vuokralaiset ihmettelevät usein sitä, ettei vuokranantaja noin vain hyväksy ajatusta sopimuksen purkamisesta. Tällöin tilannetta joudutaan avaamaan vuokralaiselle.

Vuokralaisella on lain mukaan oikeus purkaa vuokrasopimus, jos terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä. ”Pelkkä luteen tai varsinkaan muun tuholaisen löytäminen omasta vuokra-asunnosta ei kuitenkaan vielä riitä perusteeksi vuokrasopimuksen purkamiselle”, Pynnönen Andersson muistuttaa. ”Tuholaisista pitäisi pystyä osoittamaan aiheutuvan terveydelle vaaraa, jotta vuokrasopimus voitaisiin purkaa. Eri asia puolestaan on se, tulisiko tuholaistilanteessa kyseeseen vuokranalennus.”

Ötökkäilta: Lude, turkiskuoriainen vai harmiton sokeritoukka asuinkaverina?

Tiistaina 14.11. klo 17.30–18.30

Miten ehkäistä tuholaisongelmia omassa kodissa ja kenen vastuulla tuholaisten aiheuttamat vahingot ovat? Kuluttajaliiton uudessa webinaarissa paneudutaan asiantuntijoiden johdolla asumisterveyteen ja kodin yleisimpiin ötökkävieraisiin.

Tunnistamalla tuholaisen ja ryhtymällä oikeisiin toimenpiteisiin voit säästää rahaa ja vaivaa. Kaikki tuholaiset eivät ole vaarallisia tai edes tuhoa omaisuutta, vaikka ne voivatkin olla hieman ällöttäviä. Suomalaisista kodeista löytyy muun muassa turkiskuoriaisia, ruskoturkiskuoriaisia, riisihäröjä, sokeri- ja paperitoukkia ja myös luteita.

Erilaiset ötökät vilahtelevat puheissa, mutta tiedätkö miten varmuudella erottaa vaikkapa turkiskuoriaisen luteesta? Eri tuholaiset aiheuttavat erilaisia haittoja ja vaativat erilaisia toimenpiteitä.

Tule kuuntelemaan asiaa kodin ötököistä! Asiantuntijoina Kuluttajaliiton asumiseen erikoistunut juristi Kristel Pynnönen Andersson ja kokemusasiantuntijana viestintäassistentti Ronja Bruun.

Kuluttajaliiton verkkotilaisuudessa (Teams) käydään läpi muun muassa:

Miten kodin eri tuholaiset voi tunnistaa?

Kuka vastaa tuholaistorjunnasta ja sen kustannuksista?

Miten tuholaiset vaikuttavat vuokrasopimukseen?

Millä kotikonsteilla tuholaisia voi torjua?

Milloin kotikonstit ovat riittäviä ja milloin tilanne vaatii ammattilaisen suorittaman myrkytyksen?

Miten asioita liittyy tuholaisten aiheuttamiin vahingonkorvausvastuisiin?

