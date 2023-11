Kierrätetty elektroniikka kiinnostaa julkista sektoria ja yrityksiä – käytetty kannettava keventää hiilijalanjälkeä noin 467 kiloa

Tietokoneiden kysyntä on viime vuosina vaihdellut maailmanlaajuisesti. Vuosina 2020–21 koronan aiheuttama etätyöbuumi lisäsi uusien laitteiden kysyntää, ja komponenttipula aiheutti jopa toimitusvaikeuksia. Tämän jälkeen uusien laitteiden kysyntä on romahtanut. Käytettyjen laitteiden kysyntä on kuitenkin kasvanut. Hinnan lisäksi merkittävä motiivi käytetyn koneen valintaan on kasvanut ympäristötietoisuus.

– Uuden kannettavan ostaminen kasvattaa hiilijalanjälkeä huomattavasti, mutta kierrätetty kannettava auttaa merkittävästi pienentämään sitä. Jokainen kierrätetty kone keventää hiilijalanjälkeä noin 467 kilon verran, mikä vastaa noin 2 747 ajokilometriä, eli matkaa Turusta Pariisiin, kertoo Nordic IT Solutionsin toimitusjohtaja Peter Bergström.

Steiner-koulu valitsi kierrätetyt koneet

Turussa toimiva Steiner-koulu hankki lukiolaistensa käyttöön kannettavat tietokoneet kierrätettyinä.

– Valinnassa yksi merkittävä asia oli tietysti hinta. Itselleni kuin myös opetuksen järjestäjälle ympäristönäkökulma on tärkeä: miksi ostaa aina uutta, kun tarjolla on hyvää laitteistoa, joka on ollut käytössä vain pari vuotta ja johon tulee myös takuu, kertoo Steiner-koulun yläluokkien ja lukion rehtori Liisa Taimen.

Yrityskäytössä aikaisemmin olleet kannettavat tarkistettiin, tyhjennettiin ja kunnostettiin, ja niihin asennettiin käyttöjärjestelmä ja tarvittavat ohjelmistot. Kannettavat ovat koulun lukiolaisten henkilökohtaisessa käytössä lukion ajan. Koneisiin kuuluva takuu varmistaa sen, että mahdolliset ongelmat koneiden kanssa tulevat hoidetuiksi.

– Teemme kaikille koneille ensin refurbishing-käsittelyn, eli ne tietoturvatyhjennetään, testataan, puhdistetaan ja päivitetään. Lopuksi niihin asennetaan uusi, puhdas käyttöjärjestelmä, tuoreet ajurit ja päivitykset. Käsittelymme jälkeen kone on kuin uusi, mutta hiilijalanjäljeltään kevyempi ja hinnaltaan alkuperäiseen verrattuna noin 70 prosenttia edullisempi, Bergström painottaa.

Yrityskäytöstä kiertoon: laadukas käytetty on parempi valinta kuin huonolaatuinen uusi

Suurin osa Nordic IT Solutionsin myymistä koneista on yritysten leasing-kierrosta palautuneita malleja. Yrityskäytössä olleet tietokoneet ovat käytettyinäkin usein järkevämpi valinta kuin kotikäyttöön tarkoitettu, uutena ostettu halpa laite: yrityskannettavat on suunniteltu pitkäikäisiksi ja kestämään kovaa käyttöä, toisin kuin kuluttajille suunnatut, köykäisemmin rakennetut laitteet.



– Yritysmallin kannettavat ovat vankkarakenteisia ja niiden komponentteihin on helppo päästä käsiksi, mikä helpottaa huoltoa. Uudet kuluttajakoneet hajoavat helposti jo vuoden käytön jälkeen, ja edessä voi olla vaihto kokonaan uuteen, jos koneen huoltaminen ei ole edes mahdollista.

Nordic IT Solutions on myynyt käytettyjä kannettavia, pöytäkoneita ja oheislaitteita jo vuodesta 2002. Toimialana on ensisijaisesti kierrätettyjen ICT-laitteiden vähittäis- ja tukkumyynti, maahantuonti ja huolto. Uudenmaankadun kivijalkamyymälä toimii myös laptops.fi-verkkokaupan noutopisteenä.

– Olemme erikoistuneet palvelemaan molemmilla kotimaisilla kielillä, ja asiakkaitamme ovat yksityiset henkilöt, yritykset, yhteisöt, viranomaiset, kunnat, kaupungit sekä koulut ympäri Suomen kuin myös EU-alueella, Bergström jatkaa.