Ifin maksutulon vahva kasvu jatkui – hyvä tulos haastavista luonnonilmiöistä huolimatta

Ifin bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 6,9 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuoden takaiseen verrattuna. Heinä–syyskuussa bruttomaksutulon kasvu oli 10,0 prosenttia. Kasvua tukivat korvausinflaation kattamiseksi tehdyt hinnantarkistukset sekä korkeana jatkunut asiakaspysyvyys. Ifin kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa maissa. Yhdistetty kulusuhde oli vuoden kolmannella neljänneksellä 84,1 prosenttia (Q3/2022: 83,1 prosenttia) ja vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 83,2 prosenttia (1–9/2022: 82,5 prosenttia).

Vuoden kolmatta neljännestä leimasivat voimakkaat sääilmiöt ja poikkeuksellisen suuren määrän asiakkaita auttaminen niistä johtuneissa vahingoissa. Tästä huolimatta Ifin vakuutuspalvelutulos oli jälleen vahva ja nettorahoitustulos oli merkittävästi positiivinen.

– Viimeiset kuukaudet ovat olleet poikkeuksellisia runsaiden ja vakavien luonnonilmiövahinkojen vuoksi. Tämän lisäksi suurvahinkoja on sattunut hieman tavallista enemmän. Näiden tekijöiden negatiivinen vaikutus tulokseen on merkittävä, mutta siitäkin huolimatta olemme pystyneet saavuttamaan vahvan ja vakaan vakuutuspalvelutuloksen, mikä on osoitus Ifin monipuolisuudesta ja operatiivisesta vahvuudesta, kertoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

– Olen erityisen ylpeä siitä, kuinka olemme kuluneella kvartaalilla kyenneet auttamaan monia poikkeuksellisten sääilmiöiden vuoksi apua tarvitsevia asiakkaitamme. Omistautunut henkilöstö, vahvat digitaaliset prosessit ja ammattitaitoinen kumppaniverkosto mahdollistavat, että pystymme auttamaan nopeasti myös näin vakavissa tilanteissa, kommentoi Thorsrud.

If on osa Sampo-konsernia. Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Sampo-konsernin tulos ennen veroja oli 391 miljoonaa euroa ja maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 12,0 prosenttia.

If-konsernin tulos

Bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 6,9 prosenttia kiintein valuuttakurssein verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2022. Vuoden kolmannella kvartaalilla maksutulo kasvoi 10,0 prosenttia.

Bruttomaksutulo vuoden kolmannella kvartaalilla oli 1 100 miljoonaa euroa (Q3/2022: 1 081 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli 201 miljoonaa euroa (216 milj. e).

Nettorahoitustulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli 135 miljoonaa euroa (51 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden kolmannella kvartaalilla 84,1 prosenttia (83,1 %) ja koko vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 83,2 prosenttia (82,5 %).



Ifin kolmannen vuosineljänneksen tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli 203 miljoonaa euroa (Q3/2022: 180 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 69 miljoonaa euroa (43 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 75,4 prosenttia (83,2 %).



Vuoden 2023 alusta If raportoi tuloksensa uusien raportointistandardien (IFRS 17 ja IFRS 9) mukaisesti. Vertailtavuuden vuoksi vuoden 2022 luvut on raportoitu IFRS 17 mukaisesti. Sijoitustoiminnan tuotto ei kuitenkaan ole IFRS 9 mukainen.

If on osa Sampo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Nasdaqin Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Lue lisää Sammon osavuosiraportista.