Yamarin palaa Vääksyn Konepisteeseen

”Tarkasti ottaen Yamarin rantautui uudelleen Päijänteen rannalle Vääksyyn, sillä aloitimme Yamarinin myynnin jo vuonna 1994. Vuoden 2024 alussa avattavat aiempaa selvästi väljemmät toimitilat mahdollistavat jälleen tuotevalikoiman laajentamisen”, toimitusjohtaja Janne Korhonen kertoo.

Lahden pohjoispuolella, Vesijärven ja Päijänteen välisellä kannaksella toimiva Vääksyn Konepiste täytti tänä keväänä 40 vuotta. Nykyisten yrittäjien, Korhosen veljesten Jounin, Jannen ja Petterin isä Erkki Korhonen aloitti konekaupan vuonna 1983 Vääksyn keskustassa Rapalan tehtaan entisissä tiloissa. Valtteri Bottas, Korhosen veljesten lapsuusajan ystävä, tuli yhtiöön mukaan, kun sukupolvenvaihdos vietiin loppuun 2020.

Yamarin ja Cross myyntiin uusiin tiloihin Vääksyn eteläpuolelle

Yamarin-mallistossa on yhdeksän venettä, joista suurin on lähes yhdeksänmetrinen kaksihyttinen daycruiser Yamarin 88 DC ja pienin alle viisimetrinen mökkivene Yamarin 46 SC. Cross-mallistoon kuuluu puolestaan yhdeksän eri kokoista perämoottorivenettä viisimetrisistä mökkiveneistä yli seitsenmetriseen lippulaivaan, Cross 75 BR:ään. Sekä Yamarinit että Crossit varustetaan aina Yamaha-perämoottoreilla.

Yamarinit ja Crossit tulevat myyntiin tammikuussa 2024 avattavaan Vääksyn Konepisteen uuteen vene- ja konekaupan keskukseen. Päijänteen länsipuolisen valtatie 24:n varrelta saadaan käyttöön kaikkiaan liki 5000 neliötä hallitilaa uusille ja käytetyille veneille, mönkijöille ja moottorikelkoille.

”Remontoimme venemyymälälle parhaillaan aiempaa huomattavasti avarampia ja käytännöllisempiä toimitiloja erinomaiselle paikalle Vääksystä hieman Lahden suuntaan. Sijainti on tärkeä asia sekä meille että asiakkaillemme, sillä vaivattomasti samalta tiskiltä hoidettavat säilytys, huolto ja rahoitus ovat nykypäivänä olennainen osa vene- ja konekaupan palvelua”, Korhonen kertoo.

Muutto helpottaa merkittävästi myös käytännön työtä, kun huolto palvelee jatkossa samalla tontilla ja omat, laajat talvisäilytyshallit alle kilometrin päässä. Kaikkinensa alueella on laajennusten jälkeen lähes 8000 neliötä uusille ja käytetyille veneille ja koneille sekä huolloille, asennuksille ja asiakkaiden veneiden talvisäilytykselle.

Venealan palvelukeskus vilkkaan mökkialueen ja suurten järvien keskellä

Korhosen mukaan Lahden Vesijärven ja suurjärvi Päijänteen välissä sijaitseva Vääksy on liikepaikkana alan palveluille erinomainen. Aivan lähituntumassa on Suomen vilkkain kanava, suuri Kuotaan venesatama, paljon kesämökkejä ja eteläisen Suomen suuriin asutuskeskuksiin on lyhyt matka.

”Lyhyen matkan päässä eteläisen Suomen suurista kaupungeista ja keskellä vilkkainta Järvi-Suomea Vääksy on sijainniltaan Suomen paras paikka tehdä venekauppaa, joten on luonnollista että täällä on koko Suomen venekaupan mittakaavassa suurimmat ja monipuolisimmat palvelut”, Korhonen sanoo.

Vääksyn Konepiste tuo maahan Bayliner- ja Quicksilver-veneitä ja myy Yamarinien ja Crossien lisäksi Bella-, Buster-, Flipper- ja Suvi-veneitä sekä Yamaha- ja Mercury-perämoottoreita. Veneiden lisäksi tärkeitä tuotteita ovat BRP:n Can-Am-mönkijät, Sea-Doo-vesijetit ja Lynx- ja Ski-Doo-moottorikelkat.

Vääksyn lisäksi yritys toimii Lahden Niemen satamassa, jossa Lahden Konepisteen tiloissa palvelee sekä vene-, mönkijä- ja vesijettimyynti sekä huolto. Lahdessa myydään AMT- ja Falcon-veneitä sekä Mercury-perämoottoreita ja BRP:n Sea-Doo-vesijettejä ja Can-Am-mönkijöitä.