Liken kevään 2024 kustannusohjelma on nyt julki – ja se on upea!

KAUNOKIRJAT

Hanna-Riikka Kuisma on kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuudella huomioitu kirjailija, joka tunnetaan ihmismielen ja nyky-yhteiskuntamme pimeitä puolia kartoittavista romaaneistaan. Hänen odotettu uutuutensa, trillerimäinen Korvaushoito on tarina lamavuosina levinneestä huumeaallosta ja sen veteraaneista. Päihdemaailmasta irtautuneen miehen elämä järkkyy, kun hän saa uuden vinkin vuosikymmeniä sitten kadonneen pikkusiskonsa vaiheista. Selvittääkseen siskonsa kohtalon hänen on kohdattava myös oma menneisyytensä armottomassa huumemaailmassa.

Inga Maggan toinen romaani Puolikas on koskettava perhetarina sotienjälkeisen Saamenmaan lapsista, nykypäivän kaupunkisaamelaisuudesta ja omien juurien löytämisestä. Ibbá palaa Kutturaan, sukunsa kotipaikkaan, missä hän on viettänyt lomansa lapsuudesta lähtien. Saamenmaalla hänen sisintään kalvaa vierauden tunne ja hän alkaa pohtia, miksi ei osaa puhua saamea – ja miksi vanhemmat välttelevät aihetta. Maggan esikoisromaani Varjonyrkkeilijä (2020) kuvasi seksuaalista väkivaltaa urheilumaailmassa ja oli Tulenkantaja-ehdokkaana ja voitti Vuoden Urheilukirja -palkinnon.

Tuula ja Pirkko Fugessa aloittaa häpeilemättömän hauskan, Tuulan ja Pirkon reissuista kertovan sarjan. Tässä nostetaan jallumalja unelmille, itsemääräämisoikeudelle ja vuosikymmenissä happamoituneelle ystävyydelle! Kun Tuula pelkää joutuvansa hoitokotiin ja Pirkko on väsynyt uraputkeen kadonneeseen tyttäreensä, ystäväkaksikko päättää suunnata salaa lentokentälle ja maksaa lentoveronsa kenties viimeisen kerran. Hyvästi turvallisuushakuinen elämä, tervetuloa Fuengirolan hiekkaranta, hotellin baari ja uudet sukulaiset! Hulvattoman hauskan tarinan takana ovat komedian mestarit Ria Kataja ja Minna Kivelä.

Jännityksen supertähti Jens Lapidus lunastaa odotukset Top Dog -sarjan upeassa viidennessä osassa. Kuollut mies kulkee osoittaa koukuttavasti, millainen on menneisyyden mahti nykypäivässä ja minkä hinnan joudumme maksamaan valinnoistamme.

Karl Ove Knausgårdin Aamutähti-sarjan kolmas osa Kolmas valtakunta vie syvälle elämän ja kuoleman mysteeriin. Tähden voima tuntuu uhmaavan kuoleman lakeja, mutta se ei pelasta ihmisiä heidän omilta valinnoiltaan.

Kirjailijapariskunta Janni Pedersenin ja Kim Faberin Murhan maa jatkaa maailmalla ylistettyä rikossarjaa. Martin Junckersen toipuu isänsä kuolemasta Sandstedissa mutta joutuu keskelle kaiken nielevää murhatutkimusta. Samaan aikaan Kööpenhaminassa Junckerin toimittajavaimo saa nimettömän vihjeen: puoli vuotta aiemmin tapahtunut hirvittävä terrori-isku olisi voitu estää.

Mattias Edvardssonin En sano sanaakaan on kansainvälisen trilleritähden poikkeuksellisen koukuttava romaani tuhoisasta lupauksesta ja kaiken rikkovasta rikoksesta.

TIETOKIRJAT

Ville Juurikkalan Irti on suositun rock-valokuvaajan omaelämäkerta, jossa Mötley Crüen Törkytehdas kohtaa Paulo Coelhon Alkemistin. Juurikkala loi upeaa uraa Hollywoodissa kuvaten maailman tunnetuimpia rock-tähtiä. Kun menestyksen jahtaaminen alkoi viedä kohti yhä kovempaa syöksykierrettä, Ville lähti etsimään uutta elämää tuhannen kilometrin vaellukselta Espanjasta, Santiagon tieltä. Hän menetti kaiken mutta sai lopulta paljon enemmän kuin jätti taakseen.

Boris Branderin, Janne Bäckströmin ja Atte Huhtalan toimittama Salatieteiden Suomi kuvaa salatieteiden historiaa Suomessa keskiajalta nykypäivään. Kiehtovassa ja runsaasti kuvitetussa tietokirjassa paljastetaan kiinnostavimmat esoteeriset ilmiöt sekä suomalaisen okkultismin erikoisimmat hahmot ja kummallisimmat tapaukset. Samalla selviää, miksi salatieteet ovat vetäneet ihmisiä puoleensa niin menneinä aikoina kuin nykyäänkin.

Millaista tietoa pohjolan perinteisestä shamanismista ja noituudesta on säilynyt? Miten nykypäivän shamaanit ja noidat sitä hyödyntävät? Kirsti Runavikin Pohjoinen Shamanismi avaa tien shamanismin vuosisataiseen perinteeseen ja nyrjäyttää nykyihmisen maailmankuvan uuteen asentoon. Teos opastaa käytännön harjoitusten avulla shamanismin pariin.

Rikostoimittaja Linda Rantasen Suomalaiset poliisisurmat on synkkä sukellus poliisityön kohtalokkaimpiin tilanteisiin. Keren Blankfeldin Auschwitzin rakastavaiset on pakahduttava tositarina mahdottomasta rakkaudesta, kun keskitysleirillä tutustunut pari löytää toisensa 70 vuoden jälkeen uudestaan.

Rick Rubin on yksi maailman tunnetuimmista musiikkituottajista. Ylistetyssä uutuuskirjassaan Luovuus ja olemisen taito hän johdattaa lukijan kohti luovan elämän energisoivaa voimaa.

Musiikki

Vuonna 2000 perustettu Swallow the Sun on eräs Suomen merkittävimmistä metalliyhtyeistä. Matti Riekin kirjoittamassa historiikissa yhtye puhuu suorin sanoin sisäisistä ristiriidoista, musiikkibisneksen tylyistä kiemuroista ja kaiken alleen peittäneestä tuskasta. Samalla tarina kertoo myös vankasta ystävyydestä ja läpi seinien vievästä tahdonvoimasta.

Nefertiti Malatyn Melankolian mestari – Miika Tenkula kertoo Sentenced-kitaristina tunnetun Tenkulan koskettavan elämäntarinan. Sentenced nousi Muhokselta maailmanmaineeseen vuosituhannen vaihteessa mutta hajosi suosionsa huipulla vuonna 2005. Soolokitaristi ja säveltäjä Miika Tenkulan elämään jäi tyhjiö, jota oli vaikea täyttää. Hän kuoli sydänkohtaukseen vain neljä vuotta myöhemmin. Tuore historiikki kertoo, kuinka ujosta maalaispojasta tuli menestynyt muusikko, jonka maine virtuoosimaisena kitaristina vain kasvaa entisestään.

Sarjakuvat

Kevät ei tietenkään ole kevät eikä mikään ilman Pertti Jarlan Fingerporia! 17. Fingerpori-kokoelma kutkuttaa nauruhermoja, kun ihmekaupungin tutut hahmot tulkitsevat vuoden tapahtumat omintakeisella tyylillään.

Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen Kamala luonto – Täyttä elämää on jo neljästoista rakastetuista metsäneläimistä kertova sarjakuvakirja. Nyt ilves, kärppä, kettu ja kumppanit opastavat, miten elämää oikeasti kannattaa elää. Metsässä kun ei voi mennä suojaan sateelta, ja päivä paistaa silloin kun on paistaakseen. Jokainen hetki itse kunkin poluntallaajan arjessa voi olla viimeinen, joten ei kannata jarrutella!

