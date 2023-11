Olisiko aika kilpailuttaa markkinointimateriaalisi toimittajat?

Kilpailutusprosessi tarjoaa mahdollisuuden löytää tehokkaimmat, innovatiivisimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut yrityksesi mainontaan. Parhaimmillaan kilpailutus tuokin säästöjä ja uusia asiakkaita, sekä lisää brändisi tai tuotteesi näkyvyyttä. Markkinointimateriaalien kilpailutuksesta voikin oppia useita asioita.

Markkinatilanteen ymmärtäminen sekä kustannustehokkuus

Kilpailutuksen kautta voit saada arvokasta tietoa markkinatilanteesta. Saat selville, mitä erilaiset toimittajat voivat tarjota, millä hinnalla ja millaisella aikataululla. Tieto auttaa sinua ymmärtämään, mikä on realistista ja mahdollista nykyisessä markkinatilanteessa.

Kun useat toimittajat kilpailevat keskenään, heidän on pakko tarjota kilpailukykyisiä hintoja. Voit vertailla eri toimittajien kustannusarvioita ja valita sellaisen, joka tarjoaa parasta vastinetta rahalle. Kustannustehokkuus ei kuitenkaan tarkoita aina halvinta hintaa, vaan parasta laatua suhteessa hintaan.

Innovatiivisuus ja laadun varmistaminen

Kilpailutus voi olla loistava tilaisuus nähdä, mitä uusia ja innovatiivisia ideoita markkinoilla on tarjolla. Toimittajat haluavat erottua joukosta, ja he saattavat tarjota luovia ja ainutlaatuisia ratkaisuja, joita et olisi muuten tullut ajatelleeksi. Mainostuotteet kehittyvät jatkuvasti, ja esimerkiksi materiaalit, joista ne tehdään ovat entistä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä.

Kilpailuttamalla tarjonnan varmistat myös, että valitset korkealaatuisen toimittajan. Monet yritykset esittävät portfolionsa, näyttävät aiempia töitään ja kertovat käyttämistään materiaaleista laajemmin kilpailuttaessa tai tarjousta pyytäessä. Näin saat mahdollisuuden arvioida toimittajien kykyä tuottaa materiaaleja, jotka vastaavat yrityksesi laatustandardeja.

Mahdollisuus räätälöintiin ja riskien minimointi

Kun aloitat kilpailutusprosessin, voit asettaa tarkat vaatimukset ja toiveet, joihin toimittajien on vastattava. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden räätälöidä markkinointimateriaalit juuri sellaisiksi kuin haluat. Esimerkiksi roll-up tai messumatto on käytössä useilla yrityksillä, joten sen brändäys ja personointi voi ratkaista paljon.

Kilpailuttamalla markkinointimateriaalit pystyt paremmin arvioimaan ja hallitsemaan riskejä. Esimerkiksi, jos yksi toimittaja ei pysty täyttämään sitoumuksiaan, kilpailutusprosessin ansiosta tiedät, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla.

Pyydä tarjous ja löydä uusi aisapari

Kilpailutus antaa mahdollisuuden aloittaa pitkäaikaisen suhteen valitun toimittajan kanssa. Kun olet löytänyt toimittajan, joka ymmärtää yrityksesi tarpeet ja pystyy toimittamaan korkealaatuisia palveluita, voit keskittyä rakentamaan vahvaa ja kestävää kumppanuutta.

Kaiken kaikkiaan kilpailutus on prosessi, joka kannattaa ottaa vakavasti, jos haluaa maksimoida markkinointi-investointien tuoton. Useimmat toimijat jopa suosittelevat ottamaan yhteyttä ja pyytämään tarjousta, jotta he voivat tehdä sinulle parhaan mahdollisen diilin. Näin myös näet, kuinka keskeinen kommunikaationne sujuu.

Loppuvuosi voi olla paras hetki tehdä kilpailutus niin oman kuin kilpailutettujen yritysten budjetoinnin sekä verotuksen näkökulmasta. Lisäksi siitä saatuja tietoja voi käyttää ensi vuoden strategisten suunnitelmien laatimiseen. Kilpailutuksen edut ovatkin moninaiset, joten aika etsiä uusi markkinointikumppani voikin olla nyt.