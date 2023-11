Yhdessä kohti huippua: Lapin kauppakamarin naisjohtajaverkoston tuella halutaan mahdollistaa naisurheilijoiden menestymistä

Ryhmän kautta halutaan mahdollistaa nuorille täyspainoinen urheilu-ura. Suurimmaksi haasteeksi nuorilla urheilijoilla nousee usein taloudellinen toimeentulo. Tähän haasteeseen naisjohtajaverkosto halusi tarttua. Naisjohtajaverkoston tavoitteena on kerätä nuorille urheilijoille taloudellista tukea, jolla varmistetaan, että nuoret naisurheilijat voivat saavuttaa potentiaalinsa urheilussa.

”Yritysten osallistuminen nuorten hyvinvoinnin tukemiseen on tärkeää. Tästä syystä naisjohtajaverkostomme on päättänyt lähteä toteuttamaan hyväntekeväisyystempausta nuorten naisten ja tyttöjen puolesta. Urheilun huipulle tähtääminen ei ole helppoa, mutta haluamme nähdä yhtä useamman lappilaisen naisen kilpailevan maailman huippujen kanssa,” toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Tavoitteellinen urheilu kasvattaa monia arvokkaita työelämäominaisuuksia, kuten sitoutumista, tavoitteellisuutta ja verkostoitumista. Huippu-urheilu voi toimia ensimmäisenä urana, joka valmistaa tulevaan opiskeluun ja työelämään, mutta tämä vaatii opiskelun ja työn sovittamista yhteen urheilun ehdoilla.

Yrityskumppanuudella haetaan nuorille mahdollisuuksia kaksoisuraan

Kaikki yritykset ja yksityishenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan nuoria naisurheilijoita, voivat osoittaa kiinnostuksena tuen antamisesta. Ensisijaisesti kampanjalla tavoitellaan taloudellista tukea urheilijoille, mutta myös muut tukimuodot ovat mahdollisia.

Taloudellisen tuen antaminen on mahdollistettu erilaisilla pakettihinnoilla. Hinnat ovat alkaen 500 € per yritys. Taloudellisella tuella on urheilijan harjoittelun kannalta suuri merkitys. Yksilöurheilijat ovat huonommassa asemassa taloudellisen tuen saamisessa, joukkueurheilijoihin verrattuna. Muita tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aika- ja kesätyömahdollisuuksien tarjoaminen tai mentorointi.

”Näemme näissä nuorissa naisissa uskomattoman potentiaalin. Heillä on todelliset mahdollisuudet edetä urheilun huipulle. Koko Lapin kannalta on tärkeää olla mahdollistamassa urheilijan urapolkuja näille tulevilla tähdille. Taloudellinen tuki on tähän yksi tärkeimmistä elementeistä”, toteaa Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtaja Kii Korhonen.

Annettava tuki on vastikkeellista. Yritykset saavat tukea vastaan näkyvyyttä. Näkyvyyden määrä riippuu tuen suuruudesta. Yksityishenkilöiden osalta tukea vastaan saa lipun Ounasvaaran talvikisoihin.



INFO: Mikä Aurora Athletes?

Nuorista naisurheilijoista koostuvat ryhmä, jonka kotiseurana on Ounasvaaran Hiihtoseura

Mukana 16 urheilijaa eri puolilta Lappia

Urheilijoiden lajeina on mäkihyppy sekä yhdistetty, suunnistus, ampumahiihto ja maastohiihto

Ryhmän tukemiseen voivat osallistua kaikki yritykset ja yksityishenkilöt

Annettava tuki vastikkeellista

Hyväntekeväisyyskampanjaa koordinoi Lapin kauppakamarin naisjohtajaverkosto

Varainkeruukampanjan mahdollistaa kumppanuus Ounasvaaran Hiihtoseuran kanssa, kaikki lahjoitukset ovat vastikkeellisia lahjoituksia.

Varojen jakamisesta Aurora Athletes -ryhmän kesken päättää Ounasvaaran Hiihtoseura

Miten voit osallistua kampanjaan?