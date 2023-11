Espoon keskukseen suunnitellaan Espoolaistentaloa ja uutta asumista

Espoolaistentalo on osa Espoon keskuksen laajempaa kehittämistä. Alueen suunnittelusta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti Kohtaamisia-niminen ehdotus, joka oli myös yleisön suosikki. Suunnittelu jatkuu nyt voittajaehdotuksen pohjalta. Rakentaminen alkaa tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2026, ja käyttöön rakennus on tarkoitus saada 2029. Espoolaistentalo sijoittuu jo puretun Virastotalo 2:n paikalle asema-alueen pohjoispuolelle, ja sen läheisyyteen suunnitellaan myös uutta asuinrakentamista ja palveluja.

Espoolaistentalo vahvistaa alueen tulevaisuuden identiteettiä

Espoolaistentalon korkeatasoinen ja persoonallinen arkkitehtuuri vahvistaa Espoon keskuksen tulevaisuuden identiteettiä. Rakennuksesta tulee monitoimitalo, mikä luo hyvät edellytykset yhteisöllisyydelle. Espoolaistentalon tiloissa yhdistyvät asukkaiden palvelut, päätöksenteko ja kaupungin hallinto. Tilaratkaisut luovat näin edellytyksiä entistä paremmalle vuorovaikutukselle ja osallisuudelle asukkaiden, luottamushenkilöiden ja kaupungin henkilöstön välille.

Alueen kulkuyhteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä parannetaan.

-Näin myös lähellä sijaitseva keskiaikainen tuomiokirkko ja sitä ympäröivä Espoonjoen kulttuurimaisema pääsevät paremmin näkyviin, kertoo arkkitehti Sonja Sahlsten Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Yhteyksien suunnittelussa huomioidaan esteettömyys. Lähettyvillä sijaitsee vanhoja, suuria puistoalueita, joiden nivoutuminen osaksi kaupunkiympäristöä huomioidaan suunnittelussa.

-Uudet rakennukset ja uusi kaupunkiympäristö yhdessä vanhan, kulttuurihistoriallisen maiseman kanssa muodostavat houkuttelevan ja urbaanin kaupunkikeskustan, jossa on sujuvat kulkuyhteydet Espoon asemalta koko alueen läpi.

Uutta asumista ja palveluja viihtyisään kaupunkikeskustaan

Espoolaistentalon lisäksi alueelle on suunniteltu uutta asumista noin 600 asukkaalle. Suunnittelussa ympäristön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Alueelle on suunnitteilla myös kaupunkikuvaa elävöittäviä uusia liiketiloja ja palveluita. -Katutasoon on suunniteltu tiloja päivittäistavarakaupalle, jota on jo pidempään toivottu radan pohjoispuolelle. Myös erikoisliikkeille ja kahviloille on suunniteltu sijainteja katutasoon, luettelee kaupunkiympäristön esikunnan projektinjohtaja Mikko Kivinen.

Alueen kehittäminen edellyttää asemakaavan muutosta. Virastopiha-nimisen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutetaan vireille 8.11.2023. OAS ja valmisteluaineisto tulevat nähtäville 13.11.-13.12.2023. Nähtävilläolon aikana alueen asukkaat, maanomistajat, yrittäjät ja muut osalliset voivat jättää mielipiteen, joka sisällytetään osaksi suunnitteluaineistoa. Nähtävilläoloaikana kaavasta järjestetään kaavakävely 29.11.2023. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin kaavan verkkosivulla.

Virastopihan kaavahanketta esitellään myös Keski-Espoon alueellisessa asukasillassa 15.11.2023 Entressen kirjastossa. Tilaisuudessa käsitellään alueen ajankohtaisia kaavoja laajemmin. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus keskustella kaavasuunnittelijoiden kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Kaavaehdotus tulee vuoden 2024 aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Kaupunkisuunnittelukeskus tiedottaa nähtävilläolosta kaavakuulutuksella, kaavan verkkosivulla https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/virastopiha-ja-espoolaistentalo ja kirjeitse lähinaapureille.