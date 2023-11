Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Itä-Suomi on kärsinyt tuulivoiman rakentamiseen liittyvistä haasteista. Rajavalvontaan liittyvät tutkat rajoittavat tuulivoiman kaavoittamista alueelle. Samaan aikaan kehitystä hidastaa olemassa oleva sähkönsiirtoverkko, joka ei tällä hetkellä mahdollista alueen aurinko- ja tuulivoimapotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä.

Itä-Suomi kaipaa räätälöityjä, paikallisia energiaratkaisuja

”Energia-ala on juuri nyt merkittävässä murroksessa ja tämä tuo myös Itä-Suomeen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Päästöttömästi tuotettu uusiutuva energia on elinehto tulevien vuosikymmenten suurille teollisille investoinneille. Tässä aurinkovoima sopii erityisen hyvin Pohjois-Karjalaan, jossa tuulivoiman rakentaminen ei ole toistaiseksi ollut mahdollista. Aurinkovoimapuiston toiminta-aika on noin 40 vuotta, joten tulemme paikkakunnalle jäädäksemme”, Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja summaa.

Lieksan kaupunki on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjä uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta lisäämällä sekä energiatehokkuutta parantamalla. Lieksan kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU), samoin kuin kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS).

”Uusiutuvan energian lisääminen alueella auttaa kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisesta,” Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen summaa.

Sijoituspaikaksi suunnitellaan vuonna 2022 suljettua lentokenttää

”Lieksa-Nurmes lentopaikan pitäjänä toimi Lieksa-Nurmeksen Lentokenttä Oy kesäkuuhun 2022 asti, jolloin lentokenttäyhtiö lakkautettiin. Lentopaikalla ei ole lakkauttamisen jälkeen ollut lentopaikan pitäjää ja vaadittavaa päällikköä, ja lentopaikka on ollut suljettuna. Kaupunki on tiedustellut puolustus- ja rajaviranomaisilta tarvetta lentokentän käyttöön. Käytyjen keskustelujen pohjalta on todettava, ettei lentopaikalle ole tarvetta näiden viranomaisten taholta”, Sihvonen kertoo.

Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2023 aiesopimuksen Skarta Energyn kanssa.