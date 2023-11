Getafixista osa Louhea - yrityskaupalla entistä laajempaa palvelukykyä asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin

Louhi Net Oy

Louhi on johtava kotimainen hosting-yhtiö ja digitaalisen työn ratkaisujen toimittaja. Louhella on 20 000 asiakasta ja yhtiön palveluihin kuuluu muun muassa verkkotunnukset, webhotellit sekä pilvialustat ja digitaalisen työn ratkaisut. Yhtiön liikevaihto oli 3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Sen omistus on 100% Suomessa. Yhtiö kuuluu Winterbackwoods Oy -konserniin, joka tekee sijoituksia IT-alan yhtiöihin.



Getafix Oy

Getafix Oy on kotimainen kokonaisvaltainen tietotekniikan palveluyritys. Se tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia ICT-lähituki- ja laitepalveluita sekä kaapelointi-, äänentoisto- ja valvontakokonaisuuksia. Getafix palvelee asiakkaitaan paikallisesti omien asiantuntijoiden voimin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla ja valtakunnallisesti yhteistyökumppaneidensa kautta. Yhtiön liikevaihto oli 1 miljoona euroa vuonna 2022. Getafix on 100% suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.