Harrastuksia ja virkistystä ikäihmisten ja vammaisten arkeen

Valtakunnallisesta Lähellä.fi-hakemistosta voi etsiä monenlaista kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Palvelusta voi etsiä esimerkiksi eri ikäryhmille suunnattuja harrastuksia sekä vapaaehtoistehtäviä eri teemojen parissa. Tukea ja toimintaa voi hakea esimerkiksi alueen tai teeman mukaan

Bingoa, joogaa ja uusia kavereita

Kolmannen sektorin valikoimasta löytyy melkein mitä vain bingosta leppoisaan joogaan ja erilaisiin yleisöluentoihin ja kaveritoimintaan.

Lähellä.fi-sivustolta kuka tahansa voi hakea toimintaa tai tukea itselleen tai läheiselleen, mutta sitä hyödyntävät myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) ammattilaiset asiakkaiden neuvonnassa ja ohjauksessa. Esimerkiksi lähineuvontapisteillä Lähellä.fi-palvelu on tärkeä työkalu.

– Lähineuvonnassa meidän työntekijämme ottavat herkästi Lähellä.fi-palvelun puheeksi asiakkaan kanssa esimerkiksi silloin, kun vähänkin tulee ilmi, että asiakas saattaisi olla yksinäinen tai hyötyvänsä muutoin kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumisen lisäämisestä, kertoo Inka Pulkkinen, Keusoten lähineuvontapisteistä vastaava hankekoordinaattori.

Lähellä.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, jonka toteutuksesta vastaa 17 alueellista toimijaa, eli Lähellä.fi-verkosto. Uudellamaalla palvelusta vastaa HyTe ry. Tällä hetkellä sivustolle on rekisteröitynyt jo 2003 yhdistystä, joista 361 on Uudenmaan ja 38 Keusoten alueella. Keusote ja HyTe ry ovat yhteistyössä edistäneet Lähellä.fi-palvelun käyttöä Keski-Uudellamaalla.