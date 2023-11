Dagsmarkin koirien kuivaruoissa käyttämä perunahiutale on korkealuokkaista ja turvallista elintarvikelaatua

Dagsmark Petfood käyttää koirien kuivaruoissa korkealuokkaista perunahiutaletta, joka on elintarvikelaatuista ja jota testataan säännöllisesti omavalvonnan puitteissa. Dagsmarkin lemmikkien kuivaruokiin käytetty perunahiutale tulee eri toimittajalta kuin Mustin ja Mirrin käyttämä perunahiutale, joka on Mustin ja Mirrin mukaan mahdollinen syy koirien sairastumisiin.

Mustin ja Mirrin myynnistä pois vetämiin SMAAK-tuotteisiin liittyvät laatuongelmat eivät koske Dagsmarkin lemmikkien ruokia millään tavalla.

Dagsmarkin toimitusjohtaja Riikka Koskenohi seuraa tilannetta tarkkaan.

”Suomalaisen lemmikkieläinruoan laatu ja turvallisuus on korkealla tasolla. Vastaavia tuotevirheitä tapahtuu erittäin harvoin, mutta yksikin tapaus on liikaa. Viime päivät ovat olleet meille lemmikinomistajille täysin poikkeuksellisia”, Koskenohi sanoo.

”On tärkeää, että Mustin ja Mirrin tuotteisiin liittyneet laatuongelmat selvitetään huolellisesti. Se on ainoa tapa varmistaa, että lemmikinomistajat välttyvät vastaavilta tilanteilta jatkossa.”

Kaikki Dagsmarkin lemmikkien märkä- ja kuivaruoat valmistetaan yhtiön omilla resepteillä, ja raaka-aineet hankitaan luotetuilta yhteistyökumppaneilta. Valtaosa raaka-aineista on kotimaisia. Ulkomaisia raaka-aineita käytetään vain silloin, jos laatuvaatimukset täyttävien kotimaisten raaka-aineiden saatavuus on heikkoa.

Dagsmark on keskittänyt koirien ja kissojen kuivaruoan valmistuksen uudelle kotimaiselle yhteistyökumppanilleen Vafo Finland Oy:lle, jonka nappulatehdas sijaitsee Nokialla. Tuotteiden siirrot aloitettiin kesällä 2023. Ensivaiheessa Nokialle siirtyi koirien kuivaruoan valmistus ja marraskuusta lähtien myös kissojen kuivaruoat on valmistettu Nokialla. Kuukausia kestänyt ja tarkkaan suunniteltu hanke on nyt valmis. Dagsmarkin lemmikkien kuivaruokia ei ole lokakuun jälkeen valmistettu Raisiossa ja Liedossa sijaitsevissa lemmikkiruokatehtaissa. Lemmikkien märkäruoat yhtiö valmistaa edelleen omalla tehtaalla Loimaalla.

”Valitsemme yhteistyökumppanimme ja raaka-aineemme tarkasti, sillä meille tuotteidemme korkea laatu ja turvallisuus sekä lemmikkien hyvinvointi on sydämen asia. Siksi käytämme koiran ruoissa elintarvikelaatuisia perunahiutaleita ja perunantoimittajamme testaa glykoalkaloidipitoisuudet säännöllisesti”, toimitusjohtaja Koskenohi sanoo.