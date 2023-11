Espoon kaupunginkirjaston ja neuvolan yhteistyökampanja kutsuu perheet kirjastoon – vauvallekin voidaan tehdä oma kirjastokortti

Espoon kaupunginkirjasto aloitti syksyllä vuoden kestävän yhteistyökampanjan neuvolan kanssa. Sen aikana neuvola jakaa espoolaisille vauvaperheille kutsun tulla kirjastoon. Kampanjaan liittyy asiakaslahja, Helmet-ruokalappu, jonka perhe saa kutsun esittäessään. Kutsua jaetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käynnin yhteydessä vauvalle voidaan tehdä oma kirjastokortti.

Perheiden kirjastopolku alkaa jo neuvolasta. Perheitä rohkaistaan tulemaan kirjastoon vauvan kanssa, jossa heille kerrotaan ääneen lukemisen vaikutuksesta kielenkehitykseen ja tarjotaan perheystävälliset tilat oleskeluun, lukemiseen ja tekemiseen eri elämänvaiheissa. Kirjastopolun tehtävänä on varmistaa kirjaston paikka luontevana osana erilaisten perheiden arkea ja toimia yhdenvertaisena kasvatuskumppanina.



”Haluamme kampanjan avulla muistuttaa, että kirjasto on asiakkaidensa tila, iästä riippumatta. Jokainen perhe löytää oman tapansa käyttää palveluja, ja luo oman kirjastopolkunsa. Toivomme, että perheet jatkavat kirjaston palvelujen käyttöä eri elämänvaiheissa ja ovat myös avoimia tarpeistaan ja toiveistaan. Yhdessä voimme varmistaa kaikille avoimien kirjastotilojen ja palvelujen toteutumisen. Toivotamme jokaisen perheen lämpimästi tervetulleeksi kirjastoon!” kehottaa Ira Cottier, joka työskentelee Espoon kaupunginkirjastossa johtavana kirjastopedagogina.



Espoon kaupunginkirjaston neuvolakampanja tukee Lukukeskuksen Lue Lapselle -kampanjaa, jossa perheille jaetaan kirjakassi ja tietoa lukemisen tärkeydestä.

Kirjastopolulla kasvetaan kirjaston käyttäjäksi

Neuvolakampanjan lisäksi Espoon kaupunginkirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Varhaiskasvatus- ja kouluryhmille suunnatuilla palveluilla täydennetään ja tuetaan lasten ja nuorten kirjaston vapaa-ajan käyttöä.



Kirjastopolku on osa Espoon kaupungin KULPS – kulttuuri- ja liikuntapolkua, jonka tavoitteena on kehittää kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttöä opetuksen välineenä. Espoon kaupunginkirjaston KULPS-kirjastopolun palvelulupauksena on kohdata jokainen ryhmä kerran lukuvuoden aikana. Perusopetuksen lukuvuotena 2022–2023 tehtiin ennalta sovittuja ryhmäkäyntejä Espoon kirjastoihin yhteensä 1197 kappaletta. Niihin osallistui 35 861 lasta.



Espoon kirjastot ovat mukana myös ekaluokkalaiskampanjassa, joka on merkittävä panostus pienten lukijoiden lukutaitoon. Kampanjan aikana jokaiselle koulunsa lukuvuonna 2023–2024 aloittavalle pääkaupunkiseudun ekaluokkalaiselle annetaan kirjalahja. Samalla kaikki koulutulokkaat kutsutaan tutustumaan lähikirjastoon, jossa he voivat aloittaa oman kirjastopolkunsa, joko opettajan johdolla tai perheensä kanssa.