Lokakuun myrsky nosti kotiinkuljetusten määriä merkittävästi

Foodora selvitti kuinka paljon huonot sääolosuhteet vaikuttavat tilausmääriin. Syysmyrsky riepotteli Suomea 7.10.2023 ja lumimyrsky riehui Suomen päällä 12.12.2022. Tutkittaviksi kohteiksi valittiin eri puolilla Suomea sijaitsevat isoimmat kaupungit, kuten Helsinki, Turku, Kuopio ja Oulu. Myrskypäiviä verrattiin tavallisiin päiviin.

Tilausmäärät kasvoivat selkeästi myrskypäivinä. Vuoden 2022 joulukuun myrsky sai oululaiset tilaamaan jopa 20 prosenttia enemmän kuin tavallisena päivänä ja Kuopiossa tilauksia oli lokakuisena syysmyrskypäivänä 18 prosenttia enemmän kuin tavallisesti. Oulussa syysmyrskyssä tilattiin noin 17 prosenttia enemmän kuin normaalisti. Turussa tilauksia oli molempien myrskyjen aikaan noin 5 prosenttia enemmän. Helsingissä sen sijaan tilauksia oli noin 5 prosenttia enemmän varsinaisen myrskypäivän jälkeen 8.10.2023, jolloin pääkaupungissa oli edelleen erittäin tuulista ja sateista.

– Huonojen sääolosuhteiden vuoksi myös kuljetusajat saattavat venyä. Läheteillä on samanlaisia haasteita, kuin kapunkilaisilla: liikkuminen voi olla hankalampaa, auto voi jumiutua lumeen tai parkkipaikan löytäminen on hankalampaa. Mahdolliset kuljetusaikojen venymiset eivät kuitenkaan näy suoranaisesti yhteydenottojen kasvuna asiakaspalveluun. Asiakkaat ovat ymmärtäväisiä huonon kelin vaikutuksista liikkumiseen ja tästä haluaisinkin kiittää heitä, sanoo Foodoran Head of Operations Lauri Syvänen.

Talviaika on erityisesti ruoan ja päivittäistavaroiden kuljetukselle vilkkainta aikaa, koska kuluttajat jäävät mielellään kotiin. Kesällä liikutaan paljon ulkona.

Myrskypäivien ruokatilauksissa omavalintainen Fantasia-pizza, juusto- ja kerroshampurilainen sekä kebab korostuivat. Foodoran tekemän Suuren suomalaisen ruokabarometrin* mukaan kuluttajien lempiruokaa on yleisesti kotiruoka, jota suosivat noin 40 prosenttia vastaajista. 28 prosenttia söisi pizzaa ja burgerit ovat mieluisin 22 prosentille tutkimukseen osallistuneista.