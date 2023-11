Julkaisuvapaa 15.11.2023 klo 15.30: Vaalan kunnalle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko -tunnustus

Vaalan kunta on osoittanut edelläkävijyyttä panostamalla määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti ennaltaehkäisevään työhön kohdentaen niukkoja henkilöresursseja kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnan edellytysten luomiseen. Kunnassa on satsattu liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvoinnin strateginen suunnittelu on kunnassa laadukasta ja järjestö-kunta-yhteistyötä on kehitetty esimerkillisellä tavalla.

- Vaalan kunta ottaa tunnustuksen erittäin hyvillä mielin vastaan ja kiitoksena hyvin valmistellusta ja tehdystä hyvinvointityöstä pienessä kunnassa. Se on tärkeä viesti myös päättäjille, sillä aina ei ole helppoa nähdä hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia päätöstä tehdessään. Vaalan päättäjät ovat olleet rohkeita ja luottaneet päätösten tuovan hyvinvointia. Positiiviset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä ja joskus niitä on vaikea mitata, Vaalan kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen sanoo.

Yhtenä esimerkkinä rakenteellisesta toimenpiteestä hyvinvoinnin edistämisestä on Vaalan kunnassa kehitetty toimintamalli, johon kuuluu kerran valtuustokaudessa perusteellisesti tiedolla johtamista hyödyntäen valmisteltu lakisääteinen hyvinvointisuunnitelma ja sen jatkotoimenpiteet. Valtuusto päättää joka vuosi talousarvion yhteydessä hyvinvoinnin edistämisen painopisteet. Niistä hyvinvointiosasto valmistelee konkreettiset toimenpiteet, jotka hyväksytään hyvinvointilautakunnassa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan hyvinvointiosastolla.

- Toinen rakenne on kunnan valmentavan johtamisen malli, jossa työyhteisö ei ole pelkästään itseohjautuva, vaan myös yhteisöohjautuva. Olemme pienessä työyhteisössä joustavia, ideoivia ja toisiamme ja muita kunnan osastoja tukevia. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan ja näin saadaan uusin tieto työyhteisöön, korostaa Kärkkäinen.

Tunnustus jaetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa 15.11.2023 Kempeleessä. Tunnustuksen vastaanottavat Vaalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Karjalainen, kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen, vs. hyvinvointijohtaja Anne Huotari ja hyvinvointikoordinaattori Jenna Leinonen. Palkinnon luovuttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämet.

