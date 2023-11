Yhteiskannanotto: Sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistettävä konkreettisilla toimilla

Vinokinon syysohjelmisto 2023 on julkaistu! 17.10.2023 09:52:05 EEST | Tiedote

Suomen ainoan vain sateenkaarielokuvia esittävän Vinokino-elokuvafestivaalin vuoden 2023 ohjelmisto on virallisesti julkaistu. Tänä vuonna festivaali on Turussa 27.–29.10. (Kino Diana) ja Helsingissä 17.–19.11. (Cinema Orion & Korjaamo Kino), ja sen teema on Rakkaus. Ystävyys. Onnellisuus.