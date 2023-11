Atenan kevään 2024 kirjoissa yhteiskunnallista tietoa, historiaa, hyvinvointia ja mukaansatempaavaa kaunoa

Ainutlaatuinen tietoteos jatkosodassa kaatuneiden sotilaiden etsinnästä 29.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Slava Skokov & Mikko Porvali: Kentälle jääneet – Kannaksella 1944 kadonneet sotilaat ja heidän etsintänsä Ilmestyy 23.10. Kun Kannaksen suurhyökkäys alkoi kesäkuussa 1944, suomalainen pääpuolustusasema murtui nopeasti. Alkoi perääntymisvaihe, jonka rajuissa taisteluissa katosi tuhansia suomalaissotilaita. Suuri osa heistä jäi kaatuneina kentälle. Etenevä puna-armeija hautasi vainajista osan, yleensä lähimpiin pommikuoppiin tai taisteluasemiin. Monia jäi myös kaatumispaikalleen niille sijoilleen. Slava Skokovin vapaaehtoinen arkeologiaryhmä Karjalan Valli on etsinyt Kannaksen sotavainajia 1990-luvulta alkaen. Ryhmä on palauttanut kotimaan sankarihautoihin 135 suomalaista kaatunutta. Yli puolet heistä on tunnistettu DNA-tutkimuksin, osa odottaa yhä tunnistamista. Kentälle jääneet liikkuu kahdella aikatasolla. Sotahistorioitsija ja menestyskirjailija Mikko Porvali kertoo taisteluista, joissa Karjalan Vallin löytämät sankarivainajat kaatuivat. Kuvaus sodan ratkaisuhetkistä saa historian he