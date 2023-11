Martta ja pihan lapset vie aikamatkalle 1950-luvulle – oliko lapsuus silloin kuitenkaan niin erilaista kuin nyt?

KVALITIN KESÄ JA SYKSY 2023 >>

Martta täyttää tänään kahdeksan vuotta, ja yläkertaan muuttaa uusi lapsi. Juuri sopivasti syntymäpäiväjuhliin. Martta haaveilee punaisista nukenkärryistä. Tuleekohan niistä viimein totta? Ainakin päivään kuuluvat pihaleikit kavereiden kanssa ja paljon naurua. Se on varmaa.



Tässä uudessa valloittavassa lastenkirjasarjassa palataan takaisin 50-luvun alun Suomeen. Sodasta on vajaa kymmenen vuotta, ja arki on löytänyt omat uomansa. Kirja raottaa historian verhoa lapselle ymmärrettävällä tasolla. Onko lapsuus nyt kovin paljon erilaista kuin ennen? Keskiössä on kuitenkin ajatus, että lapsi on aina lapsi, vaikka olosuhteet olisivat mitä tahansa.



Tarinan lisäksi kirjasta löytyvät Kymmenen tikkua laudalla -pelin säännöt, maittava kesäkeittoresepti sekä ihan oikea Martta-paperinukke, jonka voi itse halutessaan leikata irti.



Jenni Skyttä-Forssell on lastenkirjailija ja muun muassa toinen suositun Piirretään satuja iholle -sarjan luojista. Giannetta Porta on väri-iloittelua ja pikkiriikkisiä yksityiskohtia rakastava kuvittaja Tampereelta.

