Asiakas- ja palveluohjaus Soihdun toiminta laajeni Turkuun – sosiaalipalvelut halutaan tuoda helposti saavutettaviksi

Turun Soihtu-tiimi aloittaa toimintansa porrastetusti. Marraskuusta alkaen palvelua tarjotaan lapsiperheille ja vuoden 2024 alusta palvelu laajenee koskemaan myös työikäisiä, alle 65-vuotiaita asukkaita.

Soihtu-tiimit ottavat vastaan kaikki lastensuojeluilmoitukset, Pyydä apua -napin kautta tulevat yhteydenotot ja kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot. Soihtu-tiimeihin voivat olla yhteydessä Varhan asukkaat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit, jotka tarvitsevat konsultaatiota sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

– Asiakas- ja palveluohjaus Soihtua on rakennettu vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen. Iloksemme voimme kertoa, että Soihtu on aloittanut toiminnan myös Turun alueella. Haluamme rohkaista ottamaan Soihtuun yhteyttä matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on tuoda sosiaalihuollon palvelut helpommin saavutettaviksi, asiakasohjausjohtaja Jenni Kiviluoto kertoo.

Soihdun asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin klo 8.30–15.

Turun Soihtu-tiimi p. 02 410 7307

Muiden kuntien Soihtu-tiimien yhteystiedot varha.fi-sivustolla





Yhteydenottoon tarjolla monia eri kanavia

Soihtu-tiimien tavoitteena on tarjota laadukasta, oikea-aikaista ja vaikuttavaa ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Tavoitteena on, että tiimeistä otetaan yhteyttä seitsemässä arkipäivässä ilmoituksen/yhteydenoton saapumisesta ja muutostyöskentelyä sisältävä palvelutarpeen arviointi saatetaan loppuun kolmessa kuukaudessa.

Yhteydenotto Soihtuun on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Tällä hetkellä Soihtuun voi olla yhteydessä puhelimitse tai Pyydä apua -napin kautta. Omaolon kautta tapahtuva muu yhteydenotto ollaan myös ottamassa käyttöön yhtenä Soihtu-tiimien yhteydenottokanavana.

Asiakasohjaus Soihdun palvelunumerot palvelevat arkipäivisin klo 8.30–15. Toivomme hyvinvointialueen asukkaiden ja yhteystyökumppaneiden olevan omaan tiimiinsä yhteydessä matalalla kynnyksellä.

– Soihtuun kannattaa olla yhteydessä, jos on huolta oman tai läheisen pärjäämisestä arjessa, huoli lapsen hyvinvoinnista tai kysymyksiä sosiaalihuollon palveluihin liittyen. Myös viranomaisille ja yhteistyökumppaneille annetaan Soihdusta tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta esim. tilanteissa, joissa pohditaan lastensuojeluilmoituksen tekoa. Akuuteissa tilanteissa tulee kuitenkin edelleen olla yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, asiakasohjauspäällikkö Johanna Lehtola muistuttaa.

Jos tarvitset apua tai neuvoja ikääntyneiden palveluita koskien, voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja ohjausta erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista. Asiakasohjaus kertoo myös hyvinvointia tukevista ratkaisuista, kuten kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista.

Ikääntyneiden asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin.

suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9–15)

ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 9–12)

Mikä asiakas- ja palveluohjaus Soihtu?

Monialaisen sote-yksikön valmistelu käynnistyi syksyllä 2022, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke aloittivat sosiaalihuollon asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arviointien järjestämisen suunnittelun. Osana kehittämistä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa aloitettiin joulukuussa 2022 erillinen projekti, jonka tavoitteena on tukea ja käynnistää alueelliset monialaiset sosiaali- ja terveyshuollon neuvontaa, ohjausta ja palvelutarpeen arviointia tekevät yksiköt.