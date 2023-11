Uudet ruokintapalvelut muuttavat perinteisen rehuyhtiön lähes täyden palvelun asiantuntijataloksi

Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 53 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1000 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 958 miljoonaa euroa.