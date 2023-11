Eurooppalainen yrityskysely: Suomalaiset yritykset odottavat taantuman jäävän lyhyeksi – energian ja raaka-aineiden saatavuus suurin ongelma Euroopassa

”Suomen osalta tunnelmat voisi tiivistää näin: Vaikka nyt on synkkää, yrityksillä riittää uskoa siihen, että lähikuukausien taantumajakso jää lyhyeksi”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Suomessa yritykset ennakoivat ensi vuoden suurimpien haasteiden liittyvän työvoiman hintaan ja saatavuuteen, mutta vastauksissa korostuvat myös rahoitusolosuhteet. Monissa Euroopan maissa kohtuuhintaisen energian ja raaka-aineiden saatavuus koetaan isoimmaksi ongelmaksi. Suomessa energian ja raaka-aineiden saatavuus on vasta neljännellä sijalla huolilistassa.

”Suurimmat huolet Euroopassa koskevat työvoiman saatavuutta ja hintaa sekä kohtuuhintaisen energian ja raaka-aineiden saatavuutta. Painotukset ovat eri maissa vähän erilaiset, mutta lähes kaikissa Euroopan maissa huolet kohdistuvat näihin muutamiin asioihin. Suomalaiset yritykset hyötyvät kuitenkin suhteellisesti edullisemmasta sähköstä”, Appelqvist sanoo.

Suomalaisista vastaajista vain alle neljännes uskoo liikevaihtonsa supistuvan ensi vuonna, mikä on Appelqvistin mukaan hyvä uutinen. Myös työllisyysodotus on ensi vuoden osalta kohtalaisen vahva: enemmän on vastaajia, jotka uskovat henkilöstömääränsä kasvuun kuin supistumiseen.

”Sen sijaan investointiodotukset näyttävät vaisuilta. Toimialojen välillä on eroja, ja rakentamisessa tilanne on odotetusti synkin, mutta eivät investointinäkymät huikeita ole muuallakaan. Myös teollisuudessa ennakoidaan selvää laskua investointeihin, mikä on huolestuttavaa. Investointeja painaa todennäköisesti erityisesti rahoituksen kallistuminen eli korot sekä lisäksi heikko suhdannetilanne ja epävarmat näkymät”, Appelqvist sanoo.

Vientinäkymien osalta suomalaisissa vastaajissa on kuitenkin enemmän niitä, jotka uskovat viennin kasvuun ensi vuonna kuin niitä, jotka ennakoivat supistumista.

”Eli ei tämäkään niin surkeaa ole”, Appelqvist sanoo.

Eurochambers näkee kyselyn perusteella, että eurooppalaisten yritysten näkymät ovat keskimäärin edelleen vaisuja.

“Se on epäilemättä totta, mutta itse olisin taipuvainen tulkitsemaan Suomen tuloksia pikemminkin optimistisesti, vaikka kotimaan mediassa käynnissä oleva suhdannekeskustelu on juuri nyt hyvin synkkää”, Appelqvist sanoo.

Eurochambresin kyselyn tulokset julkaistaan yhtä aikaa kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa.