Iida Turpeisen Elolliset on kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2023

Myös Elollisten vastaanotto on ollut poikkeuksellinen. Siitä on otettu jo neljä painosta kahden kuukauden sisällä julkaisusta. Romaanin käännösoikeuksista on kilpailtu maailmalla suurten kustantamoiden kesken ennennäkemättömässä mittakaavassa. Toistaiseksi oikeudet on myyty 15 kielialueelle, joista merkittävimpinä mainittakoon Yhdysvallat ja Iso-Britannia, Saksa, Ranska, espanjankielinen maailma, Italia, Hollanti ja Ruotsi. Finlandia-palkinnon lisäksi Elolliset on ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja Tulenkantaja-palkinnon saajaksi.

30 000 euron arvoinen kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan 29.11. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö. Palkintoraati perustelee ehdokasvalintaa seuraavasti:

Ihmisen suhde luontoon ja muihin eläinlajeihin, ja eläinten hyödyntäminen ihmisyhteisön raaka-aineena on keskeinen teema tämän päivän eettisfilosofisessa keskustelussa. Elolliset käsittelee teemaa jännittävästi yhdistämällä tieteen historiaa usealla eri aikatasolla hienosyisesti kerrottujen henkilöiden kautta. Elolliset tekee tuntemattomasta luontokappaleesta niin elävän, että lukijana haluaa mennä museoon hengittämään samaa ilmaa luurangon kanssa.

Iida Turpeinen (s. 1987) on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija, joka valmistelee väitöskirjaa luonnontieteiden ja kirjallisuuden risteymistä. Kirjoittajana häntä kiehtovat tutkimustiedon kaunokirjalliset mahdollisuudet ja tieteen historian erikoiset anekdootit ja sivupolut. Turpeisen aikaisempiin kirjallisiin seikkailuihin lukeutuvat J. H. Erkon kilpailun voitto ja käsikirjoitus Ellen Thesleffin elämäkertaan pohjautuvaan sarjakuvaromaaniin.