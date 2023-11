Murskemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

ABO Wind Oy on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Murskemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

ABO Wind Oy suunnittelee Ruoveden kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu Ruhalan ja Kaukolan kylien väliin, noin 5 km etäisyydelle Ruoveden keskustaajamasta. Murskemäen hankealueen laajuus on noin 870 hehtaaria. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 5 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Murskemäen hankealueelle rakennetaan enintään 5 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi hankealueen läpi kulkevaan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohtoon. Sähköasema sijoitetaan voimajohdon yhteyteen johdon länsipuolelle ja voimalat liitetään sähköasemalle maakaapeleilla.

Yleisötilaisuus järjestetään Ruoveden urheilutalolla

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 21.11.2023 klo 18.00–20.00 Ruoveden Urheilutalolla, Pirkantie 4, 34600 Ruovesi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Mielipiteitä voi esittää 8.1.2024 asti

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 8.1.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/955/2022).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

