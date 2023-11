U19-tyttöjen EM-karsintojen uusi otteluohjelma julkaistu

U19-tyttöjen (2005 ja myöhemmin syntyneet) EM-karsintaturnauksen uusi otteluohjelma on vahvistettu. Turnaus oli alun perin suunniteltu lokakuun loppuun, mutta UEFA siirsi karsintoja muutamalla viikolla Israelin tilanteen takia – Suomen ja Israelin lisäksi A4-lohkossa pelaavat Norja sekä Saksa. Lohkon kolme parasta maata etenee EM-jatkokarsintoihin.



Pikkuhelmarit pelaa kaikki ottelunsa Vantaan Myyrmäessä ja avaa karsinnat Norjaa vastaan keskiviikkona 29. marraskuuta. Norja- ja Saksa-otteluihin on vapaa pääsy, mutta Israel-otteluun ei oteta yleisöä. Israel pelaa kaikki ottelunsa tyhjille katsomoille – Palloliitto päätyi ratkaisuun vallitsevan turvallisuustilanteen takia.



Turnauksen otteluohjelma:



Keskiviikko 29.11.

Klo 13:00 Norja – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)

Klo 18:00 Saksa – Israel, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa) *



Lauantai 2.12.

Klo 13:00 Suomi – Israel, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa) *

Klo 18:00 Saksa – Norja, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)



Tiistai 5.12.

Klo 13:00 Suomi – Saksa, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)

Klo 13:00 Israel – Norja, Mustapekka Areena (Helsinki) *



* Israelin ottelut pelataan tyhjille katsomoille. Muihin otteluihin on vapaa pääsy.