Ratkaisuja kestävämpään tekstiilivärjäykseen

BioColour on monialainen tutkimuskonsortio, jossa kehitetään uusia menetelmiä bioväriaineiden tuotantoon ja käyttöön. Tavoitteena on luoda bioväriaineiden ”väripaletti”, joka sisältäisi niin keltaisia, punaisia, ruskeita, vihreitä, sinisiä kuin mustiakin värejä. Aalto-yliopistosta on hankkeessa mukana tutkijoita Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Bio2-tiimistä.

Biocolours – Sustainable stories from nature, lab and industry -kirja esittelee tutkimushanketta ja biovärien kanssa työskentelyä niin suunnittelijoiden kuin kestävyyden näkökulmista. Kirja on monitieteellinen, osittain vertaisarvioitu artikkelikokoelma, joka avaa lukijalle biovärien maailmaa eri näkökulmista. Lukijat saavat tietoa siitä, mitä biovärit ovat ja mistä ne tulevat. Runsaan kuvituksen avulla lukijat pääsevät tutkimusmatkalle biovärien rikkaaseen maailmaan ja tutustumaan eri kasveihin, sieniin, bakteereihin ja muihin eliöihin sekä siihen, miten niistä saadaan väriaineita.

Paluu värjäyksen kestävämmille juurille

Ihmiset ovat värjänneet tekstiilejä luonnosta saatavilla väriaineilla vuosituhansien ajan, kunnes teollistumisen myötä synteettiset väriaineet syrjäyttivät tekstiilituotannossa luonnosta peräisin olevat väriaineet. Synteettiset väriaineet lisäävät kuitenkin merkittävästi tekstiiliteollisuuden tuottamaa rasitetta luonnon ekosysteemeille. Biocolours -kirjassa tutkijat ja suunnittelijat palaavat luontoon värien juurille.

Kirja jakautuu kolmeen osioon. "Foundations"-osassa lukijalle esitellään BioColour-tutkimushanke ja eri biovärien lähteet sekä miten niiden tuottamisella voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja. "Narratives"-osiossa suunnittelijat kertovat, miten biovärien käyttö vaikuttaa työskentelyyn ja ajatteluun ihmisen ja luonnon suhteesta. "Sustainability and applications" -osiossa keskitytään biovärien kestävyyteen ja käyttöön erilaisten materiaalien kanssa.

Kirjan ovat toimittaneet professori Kirsi Niinimäki ja työelämäprofessori Julia Lohmann Aalto-yliopistosta. Professori Niinimäki on saanut muotoilun valtionpalkinnon vuonna 2022. Hän on omistanut työuransa tekstiiliteollisuuden ja pikamuodin ympäristövaikutusten tutkimiseen ja niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisujen etsimiseen.

Englanninkielinen Biocolours – Sustainable stories from nature, lab and industry -kirja on julkaistu avoimesti ja se on vapaasti ladattavissa pdf-muodossa Aalto-yliopiston verkkokaupasta. Painettua kirjaa voi ostaa verkkokaupasta ja Aalto University Shopista.