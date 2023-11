Luonkos on vuoden 2023 luontoyritys

Vuoden luontoyritys -tunnustus myönnettiin Naantalissa toimivalle Luonkosille tunnustuksena kehittyvästä, luonnontuotteiden mahdollisuuksia esilletuovasta yrittäjyydestä.

Palkintoperusteina oli, että Luonkos on innovatiivinen, kasvien käytön perinteitä ja uutta tutkimustietoa sujuvasti yhdistelevä luonnonkosmetiikkayritys, joka toiminnassaan huomioi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kaikki ulottuvuudet. Yritys viestii aktiivisesti eri kanavissa tuoden myönteisellä tavalla esiin luontomme monia mahdollisuuksia. Alan edelläkävijäyritys tähtää vahvasti kasvuun.

- Tavoitteenamme on ollut alusta pitäen kehittää tulevaisuuden kosmetiikkaa ja luoda parempia tuotteita sekä iholle että luonnolle. Haluamme kaikessa toiminnassamme edustaa vastuullisuuden edelläkävijyyttä. Valinnoillamme voimme vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen. Vastuullisilla ja ekologisilla tuotteilla on myös valtavasti mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, toteaa Luonkosinperustaja Piritta Fors.

- Suomen luonto ja kasvitietämys ovat tarjonneet runsaasti inspiraatiota tuotekehitykseemme. Käytämme tuotteissamme paljon erilaisia kotimaisia kasveja ja niiden uutoksia. Olemme myös edelläkävijä metsämikrobeja sisältävien kosmetiikkatuotteiden kehittämisessä. Saamamme tunnustus onkin meille suuri ilo ja kunnia. Olemme tehneet valtavasti työtä tuotteiden ja brändin kehittämisen eteen ja olemme kiitollisia, että työmme tulee tällä lailla näkyväksi ja kunnioitetuksi. Vilpittömästi haluamme luoda parempaa tulevaisuutta ja olla inspiraatio niin kuluttajille, raaka-aineen tuottajille kuin muille innovaattoreille, yrittäjille, Piritta Fors kannustaa.

Luonkosilla on laaja valikoima vedettömiä ja säilöntäaineettomia uudenlaisia ihonhoitotuotteita. Laaja metsämikrobiuute- tuoteperhe on voittanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Luonkosilla on tiivis yhteistyö Astma-, Iho-, ja Allergialiiton kanssa luontoterveyden edistämisessä. Usealla tuotteella liiton sertifiointi sekä Fi-Natura sertifikaatti.

Luonkos on osa kotimaista eBrands Global bränditaloa. Verkkokaupaan erikoistunut eBrands keskittyy Pohjoismaisten innovaatioiden kansainvälistämiseen.