KOSMIS - KOSTEIKKOJEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ

Kosteikon omistajan kannattaa seurata säännöllisesti kosteikkonsa toimintaa ja siten ylläpitää sen luonnollista tasapainoa ja varmistaa sen tehokkuus. Seurannan perusteella on helppo suunnata toimenpiteet oikeisiin asioihin. Viime vuosina on seurantaan jo osattu varautua ainakin rakennetuissa kaupunkikosteikoissa ja hulevesien hallinnassa. Mutta kaikissa uusissakaan kaupunkien viivytysaltaissa tai kosteikoissa ei seurantaa ole otettu huomioon, vaikka seurannan merkitys on aivan keskeinen.

KOSMIS™ on nostamassa kosteikkojen toiminnan uudelle aikakaudelle

BK-Hydrometa on kehittänyt kevyttä vedenkäsittelyä, jolla vastataan edellä kuvattuun haasteeseen. Käytössä on seurantajärjestelmä, jonka avulla saadaan selville kosteikolle tulevan ja sieltä poistuvan veden määrät ja ravinnekuormat, eli minkä verran vesi vie kuormitusta mukanaan. Oleellista järjestelmässä on sademittaus, virtaamat ja vedenlaatu.

KOSMIS™ järjestelmällä saadaan selville vesitase kosteikkoalueella: Havaitaan paljonko taivaalta tulee vettä, lunta, rakeita tai räntää sekä miten, milloin ja mitä määriä sitä ohjautuu vetenä kosteikkoon sekä paljonko sieltä poistuu.

Järjestelmällä aikaansaadut tulokset ovat olleet erinomaisia, kun kosteikon toimivuutta voidaan seurata yksinkertaisen järjestelmän avulla. Sen perusteella on helppo suunnata toimenpiteet oikeisiin kohtiin. Siinä vaiheessa, kun mittaukset osoittavat että virtaus nousee liian suureksi, pystytään tekemään korjaavat toimenpiteet ja ohjaamaan virtausta muualle.

Erityisesti rankkasateiden aiheuttama virtaus voidaan ohjata ulos toista reittiä. Yleisesti ottaen, kun vesiä ohjataan eri rakenteiden avulla toiselle väylälle, voidaan välttyä suurten vesimassojen vyöryltä. Vaihtoehtona on muun muassa käyttää luukkuja osana kosteikkorakennetta, ja niiden avulla veden pintaa voidaan hallita viivytysaltaissa ja kosteikoissa yksinkertaisella tavalla. Näin turvataan kosteikon säilyminen kelvollisena, samalla vedenohjausrakenteet pysyvät kooltaan maltillisina. Hyvä seuranta auttaa myös säästämään kustannuksia.