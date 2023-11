Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään edellytti isännöitsijöiltä ennakointia

Yli kahdella miljoonalla asunnon omistajalla edessä osakekirjan sähköistäminen 6.11.2023 07:44:00 EET | Tiedote

Moni asunnon omistaja on saanut isännöitsijältään viestin, jossa kehotetaan sähköistämään oma osakekirjansa Maanmittauslaitokseen. Laitoksen palvelupisteet ovatkin osakekirjoja tuovista asiakkaista ruuhkautuneet. Osa osakkeenomistajista on jo mennyt huoneistotietojärjestelmän velvoitteista ja maksuista sekaisinkin: vuoden vaihteessa vastassa on taloyhtiöiden lakisääteisen ja maksuttoman osakeluettelon siirron takaraja. Asunnon omistajilla on pääsääntöisesti 10 vuotta aikaa.