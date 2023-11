Cardino avaa käytettyjen sähköautojen markkinat Suomessa - Kasvu ja hinnanheittely kiinnostavat

Helsinki, 09.11.2023

Globaalit hinnanpudotukset sähköautojen suhteen ovat luoneet epävakaat markkinat, joilla autoliikkeiden varaston kiertonopeus korostuu. Cardinon ratkaisu tähän haastavaan markkinaan suomalaisille autoliikkeille on tarjota käytettyjä korkealaatuisia sähköautoja Euroopasta kilpailukykyisin hinnoin. Yritys aikoo perustaa yli kahdenkymmenen hengen tiimin Suomeen lähikuukausina avustamaan laajentumista.



Digitaalinen murros sähköautojen kaupankäynnissä Suomessa



Cardino käyttää digitaalista tarkastusmenettelyä, jonka avulla ostaja saa autosta tarkan informaation, sekä ominaisuudet selville. Alusta varmistaa myös sähköautojen laadun ja

turvallisuuden oman digitaalisen historiatietojen avulla, saattaen auton ostajalle sähköisen jalanjäljen tarkasti. Tämä tuo autokaupalle avoimuutta ja luottamusta kaikille osapuolille.



Cardinon toimitusjohtaja Henrik Sachs kommentoi laajentumista seuraavasti: "Tulomme Suomen markkinoille on askel kohti avoimen sähköautokaupan digitalisointia, mikä tekee kaupoista nopeampia ja läpinäkyvämpiä, mikä on ratkaiseva ostajalle."



Cardinon hinnoittelumalli tarjoaa jälleenmyyjille kustannustehokkaan vaihtoehdon, sillä se on huomattavasti edullisempi kuin perinteiset välittäjät, joita jälleenmyyjät ovat aiemmin käyttäneet autojen hankkimiseen. Ensimmäistä kertaa myös suuremmat jälleenmyyjät voivat hankkia autoja laajassa mittakaavassa ilman yksittäisten sopimusten neuvottelemisesta aiheutuvaa vaivaa.



Jälleenmyyjien tukeminen markkinan kehittymisen aikana



Suomen sähköautomarkkinoiden odotetaan kasvavan yli 20 prosentin vuotuista kasvuvauhtia 2019–2025, mikä johtuu osittain sähköautojen hankintaan kohdistuvista kannustimista, vaikka globaalit haasteet, kuten puolijohdepula ovat edelleen olemassa.



Cardino pyrkii tukemaan autoliikkeitä näillä kehittyvillä markkinoilla tarjoamalla kokonaisratkaisun sähköautojen hankintaan auton ostohetkestä verkosta aina toimitukseen saakka. Tämän odotetaan suoraviivaistavan autoliikkeiden sähköautojen hankintaprosessia erityisesti näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina.