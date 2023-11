Turun Keskustan terveysaseman rokotustapahtuma 19. marraskuuta muuttuu ajanvarauksella toimivaksi

Turun Keskustan terveysasemalla sunnuntaina 19.11. järjestettävä influenssa- ja koronarokotustapahtuma muuttuu ajanvaraukselliseksi tapahtumaksi. Turun Mäntymäen terveysaseman rokotustapahtumassa samana päivänä influenssa- ja koronarokotteita saa edelleen ilman ajanvarausta klo 9-15.30.

Syynä muutokseen on Keskustan terveysaseman tilojen soveltumattomuus isoon rokotustapahtumaan. Sote-aluepäällikkö Terhi Painilainen sanoo, että ikääntyneiden ja riskiryhmäläisten ei haluta jonottavan ulkona erilaisissa sääolosuhteissa.

- Rokotusten suosio ensimmäisenä rokotusviikonloppuna yllätti meidät ja ihmiset joutuivat jonottamaan rokotuksia ulkotiloissa. Olemme ottaneet tapahtumasta opiksi. Koska jonottajat eivät mahdu Keskustan terveysaseman sisätiloihin, olemme päätyneet muuttamaan rokotustapahtuman ajanvarauksella toimivaksi, Painilainen sanoo.

Mäntymäen terveysaseman tilat soveltuvat paremmin isoihin rokotustapahtumiin ja jonottaminen voidaan järjestää sisätiloissa.

Rokotustapahtuman ajat avautuvat varattaviksi torstaina 9.11.



Rokotusajat Keskustan terveysasemalla 19.11. klo 9–15.30 järjestettävään rokotustapahtumaan aukeavat torstaina 9.11. puolilta päivin. Rokotusaikoja voi varata niin eTerveyspalveluiden kautta (varha.fi/eterveyspalvelut) kuin terveysasemien ajanvarauspuhelimestakin, p. 02 266 0159 (avoinna arkisin klo 8–15).

- Oletettavaa on, että ajat menevät heti, sillä vapaat ajat viedään nyt käsistä. Nostamme koko ajan myös ilta-aikaan annettavien rokotusten kapasiteettia. Aikoja avautuu säännöllisesti ja portaittain varattaviksi niin päivä- kuin ilta-aikoihinkin, Painilainen korostaa.

Koronaepidemia on Turussa ja Varsinais-Suomessa jo käynnissä. Sen sijaan influenssakausi ei ole vielä alkanut. Hallintoylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi arvioi, että influenssa- ja koronarokotukset jatkuvat aktiivisesti loppuvuoden ajan.



Turun sote-keskuksissa on annettu jo yli 4300 koronarokotetta. Muissa Varhan sote-keskusten rokotustapahtumissa on rokotettu lisäksi n. 3900 henkilöä. Influenssarokotteita on annettu Turussa n. 5500 henkilölle ja muissa Varhan sote-keskuksissa n. 4500 henkilölle.