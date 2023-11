HUSin nettiterapiat nyt myös ruotsiksi

Nettiterapia on verkon välityksellä tapahtuvaa terapeutin tukemaa hoitoa yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, paniikkikohtauksiin, sosiaaliseen jännittämiseen ja pakko-oireisiin. Nettiterapiaohjelmia on tällä hetkellä 12, ja niitä kehitetään lisää muihin ongelmiin. Uusimpana hoitona on ADHD-kuntoutus. Nettiterapiassa asiakas voi työskennellä mobiilisovelluksen avulla joustavasti paikasta ja kellonajasta riippumatta. Työskentelyn pääsee aloittamaan viikon sisällä. Hoidon kesto on noin kolme kuukautta. Hoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

“Haluamme tarjota nykyaikaisen ja tehokkaan hoitomuodon perinteisten rinnalle asuinpaikasta riippumatta koko Suomeen. Ja ilman muuta molemmilla kotimaisilla kielillä, jotta mahdollisimman moni voi käydä nettiterapian äidinkielellään”, sanoo HUSin Psykiatrian toimialajohtaja, psykiatri Jesper Ekelund.

Nettiterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto

Tutkimusnäytön perusteella nettiterapiat eivät eroa teholtaan lyhyistä kasvokkaisista psykoterapioista. HUSin nettiterapioista tehdyt vaikuttavuustutkimukset ovat linjassa kansainvälisten tutkimustulosten kanssa.

“Kaikki potilaamme eivät halua kasvokkaista hoitoa tai sitä ei ole lähellä saatavilla. Nettiterapian avulla hoito voidaan tällaisissa tapauksissa aloittaa nopeasti. Osaavat, tiettyihin ongelmiin perehtyneet ammattilaisemme ovat tukemassa asiakkaan itsenäistä työskentelyä. Työskentelyn voi sovittaa omiin aikatauluihin ja asioihin voi perehtyä rauhassa omaan tahtiin”, kertoo nettiterapioiden kehittämispäällikkö, psykologi ja psykoterapeutti Eero-Matti Gummerus.

Nettiterapiat pohjautuvat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja ajantasaisiin hoitomuotoihin

Ohjelman alussa nettiterapeuttina toimiva psykologi tai sairaanhoitaja soittaa asiakkaalle. Asiakas voi kirjoittaa nettiterapeutille viestitoiminnolla aina tarvittaessa nettiterapian aikana. Nettiterapeutti kirjoittaa asiakkaalle palautetta harjoituksista. Nettiterapiassa on monipuolisia tietosisältöjä ja terapeuttisia harjoituksia. Keskeistä on tarjota potilaalle valmiudet tehdä muutoksia omassa arjessaan ja kääntää suunta kohti parempaa hyvinvointia. HUSin asiantuntijat huolehtivat, että terapiasisällöt pysyvät ajantasaisina, ja nettiterapioiden tietoturva on huippuluokkaa.

Tänä vuonna nettiterapian on aloittanut yli 18 000 suomalaista, ja parhaillaan ruotsiksi nettiterapiaa käy noin 100 asiakasta. Ruotsin käännökset ovat tehneet terveydenhuoltoon erikoistuneet kääntäjät, ja HUSin kaksikieliset psykologit ovat tarkistaneet ne.