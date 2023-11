Suomalainen padel-alan startup-yritys pääsi maailmalle: Flexipadel yhdisti voimansa Padel Galisin kanssa

Padel Galis on maailmanlaajuisesti tunnettu huippulaatuisista kentistään, niiden valmistuksesta ja asennuksesta. Yhtiö on valmistanut ja toimittanut kenttiä yli 10.000kpl, yli 70 maahan. Suomalainen Flexipadel on erikoistunut padel-kenttien alustojen suunnitteluun ja asennukseen. Flexipadelin innovaatio mahdollistaa kenttien rakentamisen täysin uudella tavalla. Nyt kenttiä voidaan rakentaa ja siirtää käytännössä mihin tahansa maastoon tai sijaintiin, samalla ympäristövaikutuksia minimoiden.

Mullistava hetki

Tämä edustaa vallankumouksellista hetkeä padel -alan historiassa, kun Padel Galiksen huippuosaaminen ja Flexipadelin innovatiivinen suunnittelu yhdistyvät luoden mahdollisuuden täysin ainutlaatuiselle tuotteelle. Flexipadelin alustaratkaisu eliminoi perinteiset esteet, jotka liittyvät kenttien rakentamiseen, avaten näin uusia mahdollisuuksia pelaajille, yrittäjille ja padel-operaattoreille.

"Yhteistyömme Flexipadelin kanssa on monumentaalinen askel koko alan kehitykselle", toteaa Padel Galisin toimitusjohtaja Juan Larraz. "Olemme todella innoissamme saadessamme tuoda markkinalle uuden innovaation ja markkinaa mullistavan tuotteen."

"Matkamme Padel Galisin kanssa merkitsee täysin uutta aikakautta padel-kenttien rakentamisessa", kertoo Marcus von Schantz, Flexipadelin johtaja ja perustajajäsen, ja jatkaa: "Padel Galiksen tinkimätön sitoutuminen laatuun, innovaatioon ja koko lajiin sopii täydellisesti omaan visioomme. Yhdessä olemme valmiita mullistamaan alaa ja asettamaan sille uudet standardit. Vaikka Padel -kentissä on ollut pohjoismaissa havaittavissa jopa ylitarjontaa tällä hetkellä, niin lajin suosio on vasta alkutekijöissään suurilla mantereilla”.

Innovaatio muuttaa padel-kenttien rakentamista, tarjoten vaivattoman asennuksen ja kenttien siirtämisen ilman lupaprosessien monimutkaisuuksia tai kalliita maanrakennus- ja perustustöitä.

Flexipadelin edut:

• Asennus ei muuta tai vahingoita asennuspaikkansa maastoa tai pintaa.

• Kentän alustaratkaisu on säädettävä: sen voi asentaa paikkoihin, jossa korkeusero yltää jopa metriin.

• Alustaratkaisu voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa, mukaanlukien suurkaupungeista tyypillisesti löydettäviin kattopuutarhoihin tai epätasaisille hiekkarannoille.

• Alusta on nopeasti koottava ja purettava (yhdessä päivässä), tehden kentän siirtämisestä helppoa.

• Siirrettävän pohjaratkaisunsa ansiosta, kenttä ei useimmissa tapauksissa vaadi pysyvää rakennuslupaa, toisin kuin perinteiset kentät.