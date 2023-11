Nyt se on selvitetty – pikkujoulukausi alkaa suomalaisten mielestä marraskuun puolivälissä, toiveissa on hemmottelua ja hyvää ruokaa​

Pikkujoulusesonki on HOK-Elannon ja Sokotelin teettämän tutkimuksen* mukaan kuumimmillaan marraskuun puolivälissä, tätä mieltä on lähes puolet vastaajista. Myös pikkujoulujen googlauspiikki osuus samaan ajankohtaan – viimeistään silloin pohditaan, että missä ja miten pikkujoulut vietettäisiin. Pikkujoulusesonki näkyy selvästi HOK-Elannon ja Sokotelin ravintoloissa, joissa ollaankin valmiina vilkkaaseen pikkujoulukauteen.

- Sesonki on yleensä vilkkaimmillaan neljänä, viitenä viikonloppuna ennen joulua. Suosituimmat juhlapäivät ovat perinteisesti perjantait ja lauantait. Meidän ravintoloissamme riittää vaihtoehtoja erilaisten pikkujoulujen viettoon. Vinkkaan, että tänä vuonna legendaarinen SpåraKOFF on Jouluratikka ja sen kyydissä pääsee takuulla pikkujoulutunnelmaan. SpåraKOFFin voi alkuviikon päiville varata myös yksityiskäyttöön, jolloin se kurvaa lopuksi kolmen ruokalajin illalliselle Zetoriin, sanoo HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Satu Rytkönen.

- Joulun aika näkyy hotelli Tornissa vilkkaana niin ravintoloissa kuin hotellissakin. Tornin perinteinen joululounas on erittäin suosittu, ja joulun ja uudenvuoden hotellipaketteja kysytään paljon. Myös American Barin Cocktailkoulu on suosittu ohjelmanumero pienemmille porukoille. Uusi Torni Spa palvelee puolestaan hemmottelulomalle tulevia kaupunkilaisia, hiljattain täysin uudistetun Solo Sokos Hotel Tornin hotellinjohtaja Marko Kurtto kertoo.

Parhaiten pikkujouluissa maistuvat kala ja jouluiset maut uudenlaisella twistillä

Tutkimuksen mukaan pikkujouluja vietetään perinteisesti työporukan kesken, mutta myös omien ystävien kanssa. Pikkujouluporukka koostuu useimmiten melko pienistä, ravintolaan sopivista noin 3–15 hengen porukoista. Ravintolat ja niissä tarjottava ruoka nousevatkin keskeiseen asemaan pikkujouluissa, sillä 80 % vastaajista on sitä mieltä, että ruoka on pikkujouluissa tärkeintä. Perinteiset jouluruoat, kuten laatikot ja rosolli eivät ole suosikkien kärjessä, vaan 40 % suosii ennemmin jouluisia makuja, mutta uudenlaisella twistillä. Esimerkiksi jouluiset tapakset puhuttelevat. Kaikista suosituin vaihtoehto pikkujoulupöytään ovat kalaruoat.

- Ravintola Kappelissa tarjoillaan pikkujouluseurueillekin mainiosti sopivaa Kellarin joulubuffetia marras-joulukuussa, jossa juuri nämä toiveet toteutuvat. Menu sisältää kalaa monella tapaa sekä jouluista ruokaa raikkaalla otteella. Pääruokana on esimerkiksi paahdettua nieriää, voi-valkoviinikastiketta sekä ylikypsää hirvenrintaa. Kellari on todella suosittu juhlatila, joten varaukset kannattaa tehdä ajoissa, kertoo Kappelin ravintolajohtaja Santeri Uusitalo.

Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että pikkujouluihin sopivin juoma on viini. Juomapreferensseissä on kuitenkin ikä- ja sukupuolieroja: naiset suosivat enemmän viiniä ja glögiä, miehet puolestaan olutta ja esimerkiksi samppanjaa. Alkoholittomat juomasekoitukset ovat erityisesti alle 45-vuotiaiden suosiossa.

Herkullisen ruoka - ja juomatarjonnan lisäksi pikkujoulujen viettopaikassa tärkeintä yli 50 % vastaajista on tunnelma, joka luodaan laadukkaalla palvelulla, jouluisilla koristeilla ja sopivalla musiikilla. Lisäksi hyvät puitteet yhdessäololle ja seurustelulle sekä ravintolan helppo sijainti ovat tärkeitä kriteereitä, kun valitaan paikkaa pikkujouluille.

- Myös uusi Radisson RED Helsinki on löytänyt jo mukavasti pikkujoulujen viettäjiä. Sijainti Kaisaniemen puiston laidalla on erinomainen vaikka after workeja ajatellen, ja ravintolamme RED Bar & Kitchen tarjoilee tyylikkäitä juomia ja rentoa purtavaa isompaan ja pienempään nälkään. Perjantaisin tunnelmasta huolehtii DJ, Radisson RED Helsingin hotellinjohtaja Mika Virtanen vinkkaa.

Koronan jälkeen pikkujoulujen vietto on palautunut normaalille tasolle ja juhlilta kaivataan tänä vuonna etenkin hauskanpitoa ja rentoutumista. Pikkujoulujen lisäksi halutaan ravintolassa joulun aikaan tavata perhettä ja ystäviä sekä nauttia kiireettömästä yhdessäolosta esimerkiksi joululounaan merkeissä.

*Lähde: HOK-Elanto ja Sokotel - Joulusesonkitutkimus: Joulu 5/2023, vastaajamäärä 1407, SOK Markkina- ja asiakasymmärrys Feelback Group

