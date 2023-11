Kulttuurinen älykkyys on olennainen menestystekijä interkulttuurisessa johtamisvalmennuksessa

Väitöskirjassaan Advancing coaching for leadership development: Coaching as an enabler of learning and well-being in local and global organizations Natalia Fey on tutkinut interkulttuurista johtajuusvalmennusta, joka on saamassa jalansijaa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Tässä uudessa ja innovatiivisessa valmennusmuodossa valmentaja ja valmennettava tulevat erilaisista kulttuuritaustoista.

”Väitöskirjassani olen tutkinut valmennuspareja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä ja kehitysyhteistyöorganisaatioissa. Näistä ei ole juurikaan aiempaa tutkimusta, joten siinäkin mielessä tutkimuksestani on hyötyä valmennuskentälle,” Fey toteaa. Feyn tutkimukseen, jossa tarkasteltiin interkulttuurisen johtajuusvalmennuksen keskeisiä onnistumistekijöitä, otti osaa 107 johtaja-valmentajaparia YK:n alaisista järjestöistä sekä kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä. Valmennusparit edustivat yhteensä 74:ää eri kansallisuutta.

”Havaitsin, että kulttuurinen älykkyys, joka tarkoittaa kykyä toimia tehokkaasti erilaisissa kulttuuriympäristöissä, on tärkeä tekijä valmennettavan oppimisen kannalta, kun valmentaja ja valmennettava tulevat eri kulttuuritaustoista. Erityisesti valmentajan korkea motivaatio ja kyky työskennellä erilaisista kulttuuritaustoista tulevien valmennettavien kanssa sekä valmentajan tietoisuus omista kulttuurisista oletuksistaan ovat olennaisia interkulttuurisessa valmennusvuorovaikutuksessa,” Fey painottaa.

Koko väitöskirja on luettavissa täällä: Coaching as an enabler of learning and well-being in local and global organizations

Natalia Fey puolustaa väitöskirjaansa tiistaina 14.11. klo 12 Kauppakorkeakoulu Hankenilla, Arkadiankatu 22, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin välityksellä tämän linkin kautta.

Vastaväittäjä: Professori Konstantin Korotov, ESMT

Kustos: Professori Denise Salin, Kauppakorkeakoulu Hanken

Lisätietoja:

Natalia Fey, p. 0456 416 899, sähköposti: natalia.fey@hanken.fi