Reiman uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Heikki Lempinen

Lastenvaateyhtiö Reima Group saa uuden toimitusjohtajan talon sisältä, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Elina Björklund siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Vuodesta 2017 Reiman palveluksessa työskennellyt kauppatieteiden tohtori Heikki Lempinen, 40, aloittaa yrityksen toimitusjohtajana 1.1.2024. Heikki Lempinen on työskennellyt Reimalla ensin Chief Digital Business Officer -roolissa vastaten digitaalisen liiketoiminnan kasvusta ja viimeiset kolme vuotta hän on johtanut yrityksen suurinta markkina-aluetta Eurooppaa. Ennen Reimaa Heikki työskenteli Sanoma Digitalin ja Zalandon kehitys- ja johtotehtävissä.

Elina Björklund on toiminut Reiman toimitusjohtajana vuodesta 2012. Hänen kaudellaan Reima on lähes kolminkertaistanut liikevaihtonsa 155 miljoonaan euroon (2022). Tänä vuonna yhtiön vertailukelpoinen kasvu ilman lopetettuja Venäjän toimintoja on ollut 14 %. Liikevaihdosta noin 85 % tulee kansainvälisiltä markkinoilta ja 60 % digitaalisten kanavien kautta. Yritys on myös vastuullisuudessa edelläkävijä: tänä vuonna jo 90 % Reiman valmistamista vaatemalleista sisältää kierrätettyjä kuituja tai muita vastuullisempia materiaaleja.

”On ollut etuoikeus olla rakentamassa tätä tarinaa yhdessä Reiman osaavan ja kansainvälisen huipputiimin kanssa. Olen kiitollinen pääomasijoitusyhtiö Riversidelle luottamuksesta saadessani nousta Reiman hallituksen puheenjohtajaksi ja näin jatkaa hallituksen kautta Reiman kasvutarinan tukemista. Jätän yhtiön operatiivisen johtamisen rauhallisin mielin Heikin ja kokeneen tiimin käsiin. Reima on erittäin iskukykyisessä kunnossa, ja kansainvälinen kysyntä ulkoilun ja aktiivisen lapsuuden mahdollistaville tuotteillemme on suurta. Vahvimmin yhtiössämme kasvavatkin tällä hetkellä omat digitaaliset kanavat, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Nyt kun merkittävät teknologiainvestoinnit on tehty, Reimalla on käytössään skaalautuva alusta, jonka avulla se pystyy jatkamaan kannattavaa kasvua”, Elina Björklund sanoo.

”Heikki on luonteva ja erinomainen jatkaja työlleni. Hän on innostava johtaja, joka tuntee talon ja Reiman toimivaksi todetun strategian läpikotaisin. Heikin johdolla Euroopan myyntiyksikössä on saatu aikaan huipputuloksia erityisesti parantuneen kannattavuuden ja suoran kuluttajamyynnin kasvun ansiosta”, Elina Björklund jatkaa.

”En voisi kuvitella mielenkiintoisempaa ja merkityksellisempää tehtävää. Reima vie maailmalle pohjoismaista elämäntapaa, jossa aktiivinen lapsuus on keskiössä, ja digitaaliset kanavat toimivat liiketoimintamme kasvun keihäänkärkenä. Reima edustaa trendejä, jotka vahvistuvat kaikilla kohdemarkkinoillamme: vanhemmat tekevät vastuullisia valintoja ja tiedostavat ulkoilun merkityksen lapsilleen. Tulevaisuudessa kestävä ja laadukas tuote on näkemyksemme mukaan entistä tärkeämmässä roolissa. Visiossani Reima-brändi ottaa entistä vahvemman aseman lasten hyvinvoinnin puolestapuhujana. Yrityksenä jatkamme data- ja digivetoista kasvua yhdessä kumppaniemme, asiakkaidemme sekä jo miljoonan vahvuisen Reima Friends -yhteisömme kanssa”, Heikki Lempinen sanoo.