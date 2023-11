Täyden palvelun kulunvalvontaa Starkille

Starkille Espoon Olariin toimitetussa kulunvalvontajärjestelmässä sekä järjestelmä että sen valvonta saadaan keskitetysti saman katon alta.

Security Expert on pitkän elinkaaren kattava järjestelmä, jota on helppo laajentaa ja johon on mahdollista integroida lisätoimintoja.

Tiedote, 9.11.2023 – Schneider Electric toimitti pitkäaikaisen asiakkaansa Starkin Espoon Olarin toimipisteeseen Security Expert -kulunvalvontajärjestelmän, joka korvasi vanhan Esmikko-kulunvalvonnan. Järjestelmällä on pitkä elinkaari, ja siihen on mahdollista integroida lisätoimintoja ajan kuluessa. Lisäksi jatkossa muidenkin toimipisteiden kulunvalvonta on mahdollista liittää samaan järjestelmään.

Laaja liitettävyys ja oma valvontakeskus ovat korkean tason tietoturvan kanssa Security Expertin tärkeimmät ominaisuudet.

– Kulunvalvonta pyörii Schneider Electricin eValvomossa, eli koko palvelun tekniikasta seurantaan saa saman katon alta. Voimme palvella Starkia ketterästi myös poikkeavina aukioloaikoina ja niiden ulkopuolella, kertoo Schneider Electricin Field Services Manager Jouni Wallin.

– Jatkossa voimme liittää samaan kulunvalvontajärjestelmään muidenkin Starkin toimipisteiden kulunvalvonnan. Tavoitteena on, että niissä kaikissa on käytettävissä Schneiderin tarjoama tuki. Se tuo toimintaan varmuutta ja yhtenäisyyttä.

Jatkuva tuki ja valvonta

Kulunvalvontapalvelun myötä apua on saatavilla nopeasti kellonajasta huolimatta.

– Näemme heti eValvomosta, missä mahdollinen vika tai ongelma on. Järjestelmästä saa myös ulos erilaisia raportteja, jos asiakkaalla on niille tarvetta. Usein saatamme tietää viasta jo ennen kuin se on huomattu kiinteistössä, ja voimme korjata sen ennen kuin se ehtii aiheuttaa suurempaa vaivaa, Offer Manager Mika Kepponen Schneider Electriciltä kertoo.

– Ylipäätään asiakas ostaa meiltä nimenomaan palvelua, jota me ylläpidämme. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia mistään itse, vaan kulunvalvonta on meillä hoidossa alusta loppuun. Security Expertin tietoturva on huippuluokkaa, kaikki liikenne on salattua ja kaikki mahdolliset päivitykset tulee huolehdittua kuntoon ajallaan.

Security Expertillä on järjestelmänä vahvuutena myös erinomainen offline-sietokyky.

– Jos verkkoyhteys katkeaa, pystyy järjestelmä silti jatkamaan toimintaansa täysin itsenäisesti kiinteistöissä sijaitsevien kontrollerien sisältämien tietojen ansiosta.

Schneider Electricin ja Starkin yhteistyö on kestänyt jo pitkään.

– Meistä on hienoa, että uuden järjestelmän kanssa Stark luotti jälleen Schneideriin, Jouni Wallin summaa.

